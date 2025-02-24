Usta oyuncudan acı haber: Ölüm nedenini oğlu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Usta oyuncudan acı haber: Ölüm nedenini oğlu açıkladı

Geniş Video İzle

Dünyaca ünlü sanatçı Alice Hirson, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Alice Hirson'un ölüm nedeni belli oldu. Oyuncunun oğlu David Hirson, annesinin doğal sebeplerden hayatını kaybettiğini söyledi.

24.02.2025 10:55  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Full House', 'Dallas', 'One Life to Live', 'General Hospital' gibi pek çok projede rol alan usta oyuncu Alice Hirson, 95 yaşında hayatını kaybetti. Alice Hirson'un ölüm nedenini ise oğlu açıkladı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

The Hollywood Reporter'ın aktardığına göre Hirson, geçtiğimiz Cuma günü Los Angeles'taki Motion Picture and Television Country House and Hospital'da hayatını kaybetti. Alice Hirson'un oğlu David Hirson, annesinin doğal sebeplerden hayatını kaybettiğini söyledi.

Usta oyuncudan acı haber: Ölüm nedenini oğlu açıkladı
Usta oyuncudan acı haber: Ölüm nedenini oğlu açıkladı

Magazin, Ünlüler, Sinema, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Usta oyuncudan acı haber: Ölüm nedenini oğlu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Nazife:
    Maşallah yaş 95 mekanı cennet olsun nur ıçinde yatsın ailesine sabırlar diliyorum. 21 12 Yanıtla
  • Mustafa POLAT:
    Hırsıza, yolsuza, tecavüzcüye, dolandırıcıya, katile, kul hakkı yiyene, dini istismar edene rahmet okunur ama yaradanın en şerefli yaratılmış olarak nitelediği varlığa rahmet okunmaz öyle mi ? Başkasının ameline yorum yerine kendimize bakalım “Ben acaba dos doğru kulmuyum” diye.. 15 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:09 Sergey Lavrov Ankara’da Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:30 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:57 Zelenskiy: NATO Üyeliği İçin Görevden Ayrılmaya Hazırım Zelenskiy: NATO Üyeliği İçin Görevden Ayrılmaya Hazırım
17:54 İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye’yi hedef aldı, tepki gecikmedi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi
17:53 Derbinin hakemi Vincic, 5 günde 3. maçına çıkacak Derbinin hakemi Vincic, 5 günde 3. maçına çıkacak
17:49 MİT, Lev Troçki’nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı MİT, Lev Troçki'nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı
17:07 Wanda Nara’nın Icardi’den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 12:55:57. #1.12#
SON DAKİKA: Usta oyuncudan acı haber: Ölüm nedenini oğlu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.