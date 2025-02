Usta oyuncudan acı haber: Ölüm nedenini oğlu açıkladı

Dünya

'Full House', 'Dallas', 'One Life to Live', 'General Hospital' gibi pek çok projede rol alan usta oyuncu Alice Hirson, 95 yaşında hayatını kaybetti. Alice Hirson'un ölüm nedenini ise oğlu açıkladı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

The Hollywood Reporter'ın aktardığına göre Hirson, geçtiğimiz Cuma günü Los Angeles'taki Motion Picture and Television Country House and Hospital'da hayatını kaybetti. Alice Hirson'un oğlu David Hirson, annesinin doğal sebeplerden hayatını kaybettiğini söyledi.