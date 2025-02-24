Usta oyuncudan acı haber: Ölüm nedenini oğlu açıkladı

Mustafa POLAT:

Hırsıza, yolsuza, tecavüzcüye, dolandırıcıya, katile, kul hakkı yiyene, dini istismar edene rahmet okunur ama yaradanın en şerefli yaratılmış olarak nitelediği varlığa rahmet okunmaz öyle mi ? Başkasının ameline yorum yerine kendimize bakalım “Ben acaba dos doğru kulmuyum” diye..