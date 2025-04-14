Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Kuzey Kore'nin en büyük savaş gemisi - Son Dakika
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Dünya

Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Kuzey Kore'nin en büyük savaş gemisi

Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Kuzey Kore\'nin en büyük savaş gemisi

Kuzey Kore'nin en büyük ve gelişmiş savaş gemisinin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Analistler görüntülerin güdümlü füze fırkateyni olan 140 metre uzunluğundaki geminin silah ve diğer iç sistemlerinin devam eden inşaatını gösterdiğini tahmin ediyor. Rusya'nın füze teknoloji sağladığı gemi ABD'yi epey tedirgin edeceğe benziyor.

14.04.2025 09:50
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Kuzey Kore'nin yeni savaş gemisinin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Geminin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un deniz filosundaki "herhangi bir şeyin" iki katından daha büyük olduğu tahmin ediliyor.

Bağımsız uydu sağlayıcıları Maxar Technologies ve Planet Labs tarafından 6 Nisan'da çekilen görüntüler, Kuzey Kore'nin batı kıyısında, başkent Pyongyang'ın yaklaşık 60 kilometre güneybatısındaki Nampo tersanesinde, suda yapım aşamasında olan gemiyi gösteriyor. CNN International'ın bildirdiğine göre analistler resimlerin, karadaki ve denizdeki hedeflere karşı kullanılmak üzere dikey fırlatma tüplerinde füze taşımak üzere tasarlanmış bir güdümlü füze fırkateyni (FFG) olan geminin, silah ve diğer iç sistemlerinin devam eden inşaatını gösterdiğini tahmin ediyor.

UZUNLUĞU 140 METRE

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Joseph Bermudez Jr. ve Jennifer Jun tarafından yapılan bir analizde "FFG yaklaşık 140 metre uzunluğunda ve bu da onu Kuzey Kore'de üretilen en büyük savaş gemisi yapıyor" denildi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD Donanması'nın Arleigh Burke sınıfı destroyerleri yaklaşık 153 metre uzunluğunda ve inşa halindeki Constellation sınıfı fırkateynleri 151 metre uzunluğunda olacak.

Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Kuzey Kore'nin en büyük savaş gemisi

"MOSKOVA TEKNOLOJİ SAĞLIYOR OLABİLİR"

Kim rejimi silahlı kuvvetlerini hızla modernize ederken, bir dizi yeni silah geliştiriyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse her yerine ulaşabilen kıtalararası balistik füzeleri test ediyor. Kuzey Kore bunu, bu silahları geliştirecek malzeme ve teknolojiye erişimine katı sınırlamalar getiren Birleşmiş Milletler yaptırımlarına rağmen yaptı. Ancak analistler, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya ile yakınlaşan ilişkilerin Kuzey Kore'nin bu yaptırımların üstesinden gelmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor. Güney Koreli emekli bir amiral olan Kim Duk-ki, Moskova'nın fırkateynin füze sistemleri için teknoloji sağlıyor olabileceğini düşündüğünü söyledi.

MODERN DONANMA SİLAHLARINA SAHİP OLABİLİR

KCTV videosunda gösterilen görüntüler, savaş gemisinin çeşitli füzeleri ateşlemek için kullanılabilecek dikey fırlatma hücreleri de dahil olmak üzere modern donanmaların sahip olduğu türden silahlara sahip olabileceğini gösteriyor. Analistler ayrıca geminin, tehditleri ve hedefleri daha önce gösterilen Kuzey Kore yeteneklerinden daha hızlı ve doğru bir şekilde izleyebilen aşamalı dizi radarına sahip olacak şekilde ayarlanmış gibi göründüğünü belirtti.Rusya'nın gemiye füze teknolojisi sağladığı tahmin ediliyor.

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