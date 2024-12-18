Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarına kötü haber - Son Dakika
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Dünya

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarına kötü haber

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NASA'nın uzayda mahsur kalan astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, uzay görevlerinin bir kez daha uzatılması ve bahara kadar geri dönmelerinin beklenmemesi nedeniyle bir kez daha sarsıldı. İki astronotun göreve gittikten sekiz gün sonra dönmeleri bekleniyordu. Sosyal medyada da duruma tepki gösterilirken, astronotların yaşadıklarının ''işkence'' olduğu yorumları yapıldı.

18.12.2024 11:01  Güncelleme: 11:16
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NASA'nın uzayda mahsur kalan iki astronotu, uzay görevlerinin bir kez daha uzatılması ve bahara kadar geri dönmelerinin beklenmemesi nedeniyle kötü haberler aldı. 61 yaşındaki astronot Butch Wilmore ve 58 yaşındaki Suni Williams, haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. Sadece sekiz gün sonra evlerine dönmeleri beklenen astronotların NASA'nın eylül ayında arızalı Starliner kapsülünü boş olarak geri göndermeye karar vermesinin ardından görev süreleri aylarca uzadı.

DÖNÜŞLERİ 10 AYI BULACAK

Daily Mail'de yer alan habere göre NASA, yardım ekibinin bir ay daha ertelendiğini ve astronotların dönüşlerinin Dünya'dan ayrılmalarının üzerinden on ay sonra gerçekleşeceğini duyurdu. Dört kişilik bir sonraki mürettebatın şubat ayında fırlatılması, Wilmore ve Williams'ın ay sonunda iki astronotla birlikte evlerine dönmesi planlanıyordu. Ancak yapılan son açıklamada SpaceX'in yeni kapsülü fırlatmaya hazırlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu belirtildi ve fırlatmanın en erken mart ayı sonunda gerçekleşmesinin planlandığı bildirildi.

"İŞKENCE"

NASA, uçuşların programa uygun şekilde gerçekleşmesi için yeni mürettebatı taşımak üzere farklı bir SpaceX kapsülü kullanmayı düşündüğünü ancak yeni kapsülü beklemeye karar verdiğini de açıkladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı durumun dehşetine tepki göstererek gecikmeyi 'işkence' olarak nitelendirdi.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarına kötü haber

Sosyal Medya, Teknoloji, Medya, Dünya, Uzay, NASA, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarına kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser:
    uzay diye bir yer yok kandırmaca hepsi 9 36 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    gelipte neyapacan dünya bitmiş durumda kal uzayda :))) 24 3 Yanıtla
  • k K:
    Seçimi kazanması için AKP de halkın ödedi vergilerde 50 milyar dolar verdi Uzaya birini gönderdi Birkaç gün kaldı. secimi kazanmak için miletin malını harcamak Neyse... 10 14 Yanıtla
  • Murat Sert:
    uzaya gitme yalandan ibaret.atmayin. 3 14 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Ülkede, birdaha hiç dönmemek üzere oraya gitmeyi kabul edecek milyonlarca insan var... 7 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS VE CELİKK GITSIN KURTARSIN , SONRA KENDILERINI BOSLUGA ATSINLAR 6 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Elon Musk yardım etsin 3 0 Yanıtla
  • Hasan Guzel:
    çünkü bu aralar gökyüzü dolu. cikamiyorlar. inemiyorlar da. bunu onlar da biliyor. 1 0 Yanıtla
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