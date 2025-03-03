Vatikan, Papa\'nın durumunun aniden kötüleştiğini açıkladı

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VATİKAN, 88 yaşındaki Papa Francis'in hastanede durumunun aniden kötüleşmesinin ardından sağlık durumu hakkında bir güncelleme yayınladı.

Kutsal Makam'a göre Francis, 14 Şubat'ta Roma'da hastaneye kaldırıldıktan sonra şu anda stabil durumda - ancak "prognoz hala belirsiz".

Kutsal Makam Basın Ofisi sadece şunları söyledi: "Papa tüm gece boyunca iyi dinlendi."

Bu açıklama, Kutsal Peder'in Cuma günü izole bir bronkospazm nedeniyle yaşadığı solunum krizinin ardından geldi.

Vatikan, Francis'in "kusma ile nefes alma ve solunum durumunda ani bir kötüleşme yaşadığını" bildirdi.

Başlangıçta iki akciğerde zatürre teşhisi konulmuştu.

Pazartesi sabahı gelen iyi haberler, Francis için olumlu günlerin devam ettiğini ve iyileşiyor olabileceğini gösteriyor.

Pazar günü, Vatikan devlet sekreteri, Francis'in doktorlara ve iyi dileklerde bulunanlara teşekkür ettiğini ve ayrıca Ukrayna'da barış için dua ettiğini söyledi.

Francis mesajında: "Buradan bakınca, savaş daha da anlamsız görünüyor." dedi.

Hastanede yatışını "her yerde hasta olan ve acı çeken insanlarla derin bir dayanışma deneyimi" olarak yaşadığını ekledi.

Francis metinde şunları söyledi: "Zayıflığın içinde gizlenen kutsanmayı kalbimde hissediyorum, çünkü tam da bu anlarda Rab'be güvenmeyi daha da çok öğreniyoruz."

"Aynı zamanda, Tanrı'ya bana pek çok hasta ve acı çeken insanın durumuna bedenen ve ruhen katılma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum."

Francis ayrıca Pazar gazetelerini okuyabildi ve tedavisine devam ederken kahve içip kahvaltı yaptı.

Ancak Vatikan, Papa Francis'in 5 Mart'ta Büyük Perhiz'in başlangıcını işaret eden yıllık Kül Çarşambası ayinine başkanlık etmeyeceğini duyurdu.

İyileşmesi için dua etmek üzere binlerce kişi Aziz Petrus Meydanı'nda toplanırken, Roma'daki Gemelli Hastanesi'ndeki ziyaretçiler - tedavi gördüğü yer - ana girişin dışındaki Aziz II. John Paul heykelinde durup dua etmek için duraklamışlar.

2013 yılından beri Katolik Kilisesi'ne önderlik eden Francis'in, genç bir adamken plörezi nedeniyle bir akciğerinin bir kısmını kaybetmesinden dolayı akciğer sorunları geçmişi var.

Ancak durumu stabilize olmuş görünse de, prognoz belirsizliğini koruyor.

Onayını gerektiren günlük personel atamaları hala duyurulmaya devam ederken, Vatikan, Cuma günü Roma'da bir Kilise eğitim kursuna katılanlara, Francis tarafından imzalanmış ve "Gemelli hastanesinden" gönderildiğini belirten bir notla birlikte bir papalık mektubu yayınladı.

Vatikan'ın kalkınma ofisinin başkanı Kardinal Michael Czerny, İtalya'nın La Stampa gazetesine Francis'in iyileştiğini ancak bunun "istediğimizden daha yavaş" gerçekleştiğini söyledi.

Vatikan ayrıca, olası bir istifa hakkında artan spekülasyonlara rağmen - Francis'in görevi bırakmayı düşündüğünü kesin bir dille yalanladı.

Papa'nın hastalığı, inananlardan büyük bir destek dalgasına yol açtı.