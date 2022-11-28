Olayın nedeni daha da ilginç! Acı içinde hastaneye gelen yaşlı adamın makatından bira şişesi çıktı - Son Dakika
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Olayın nedeni daha da ilginç! Acı içinde hastaneye gelen yaşlı adamın makatından bira şişesi çıktı

28.11.2022 22:26
Olayın nedeni daha da ilginç! Acı içinde hastaneye gelen yaşlı adamın makatından bira şişesi çıktı

Venezuela'da hastanenin acil servisine başvuran 79 yaşındaki bir adamın röntgenini çeken doktorlar gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Adamın makatına bira şişesi sıkıştığını gören doktorlar hastayı hemen ameliyata aldı. Hastanın son durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmazken, şahsın evine giren hırsızların işkenceyle makatına bira soktuğunu söylediği öğrenildi.

Venezuela'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 79 yaşındaki bir adam, makatına sıkışan bira şişesiyle acil servise gitti. Şişeyi makatına hırsızların soktuğunu iddia eden yaşlı adam, çekilen röntgenin ardından hemen ameliyata alındı.

HIRSIZLAR İŞKENCEYLE ŞİŞEYİ SOKMUŞ

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Palo Negro'da bulunan evine üç kişinin girdiğini öne süren adam, hırsızların değerli eşya bulamayınca sinirlenip kendisine işkence yaptıklarını iddia etti.

SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Ameliyatın ardından hastanın son durumuyla ilgili detaylı açıklama yapılmazken, polisin soruşturma başlatıp başlatılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Olayın nedeni daha da ilginç! Acı içinde hastaneye gelen yaşlı adamın makatından bira şişesi çıktı

MAKATINA TANKSAVAR MERMİSİ SAPLANMIŞTI

Öte yandan, benzer bir olay da İngiltere'de yaşanmıştı. İngiliz askeri ekipman koleksiyoncusu, acil servise makatına saplanan bir İkinci Dünya Savaşı tanksavar mermisiyle gidince hastaneye bomba imha ekipleri çağırılmıştı.

AYAĞI TAKILIP DÜŞÜNCE HIZLIYMIŞ!

Gloucester'daki Gloucestershire Kraliyet Hastanesi'nin Kaza ve Acil durum birimine başvuran adam, ameliyat ardından çıkartılan 57 mm'lik 80 yıllık patlayıcı merminin, kendi özel cephane koleksiyonuna ait olduğunu ve ayağı takılıp düşünce makatına sıkıştığını öne sürmüştü.

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Son Dakika Dünya Olayın nedeni daha da ilginç! Acı içinde hastaneye gelen yaşlı adamın makatından bira şişesi çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olayın nedeni daha da ilginç! Acı içinde hastaneye gelen yaşlı adamın makatından bira şişesi çıktı - Son Dakika
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