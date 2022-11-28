Venezuela'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 79 yaşındaki bir adam, makatına sıkışan bira şişesiyle acil servise gitti. Şişeyi makatına hırsızların soktuğunu iddia eden yaşlı adam, çekilen röntgenin ardından hemen ameliyata alındı.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, Palo Negro'da bulunan evine üç kişinin girdiğini öne süren adam, hırsızların değerli eşya bulamayınca sinirlenip kendisine işkence yaptıklarını iddia etti.
Ameliyatın ardından hastanın son durumuyla ilgili detaylı açıklama yapılmazken, polisin soruşturma başlatıp başlatılmayacağı henüz netlik kazanmadı.
Öte yandan, benzer bir olay da İngiltere'de yaşanmıştı. İngiliz askeri ekipman koleksiyoncusu, acil servise makatına saplanan bir İkinci Dünya Savaşı tanksavar mermisiyle gidince hastaneye bomba imha ekipleri çağırılmıştı.
Gloucester'daki Gloucestershire Kraliyet Hastanesi'nin Kaza ve Acil durum birimine başvuran adam, ameliyat ardından çıkartılan 57 mm'lik 80 yıllık patlayıcı merminin, kendi özel cephane koleksiyonuna ait olduğunu ve ayağı takılıp düşünce makatına sıkıştığını öne sürmüştü.
Son Dakika › Dünya › Olayın nedeni daha da ilginç! Acı içinde hastaneye gelen yaşlı adamın makatından bira şişesi çıktı - Son Dakika