Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz
Dünya

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz
03.01.2026 18:59
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez'den ABD'nin saldırılarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Gutierrez, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz, Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin saldırılarıyla ilgili açıklama yapan Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez,"ABD ile müzakere etmeyeceğiz, Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz" dedi.

ABD'DEN VENEZUELA'YA SALDIRI

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yerel saatle saat 02.00 sıralarında birçok bölgede peş peşe patlamalar yaşandı. Patlamaların ardından halk sokaklara dökülürken ülkede OHAL ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya askeri harekat düzenlediklerini, Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalandığını açıkladı.

VENEZUELA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ: TÜRKİYE'DEN RESMİ KINAMA BEKLİYORUZ

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez'den ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Gutierrez, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz, Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz." dedi.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Venezuela'da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız. Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir."

