Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

ABD, MADURO'YU TUTUKLADI

ABD'nin aylar süren tehdidinin ardından Venezuela'ya beklenen operasyon gerçekleşti. ABD ordusu, başkent Caracas'a hava operasyonu düzenledi. Çok sayıda yer bombalandı, en az 40 kişi hayatını kaybetti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da eşi ile birlikte tutuklanıp yargılanmak üzere New York'a götürüldü.

VENEZUELA: ORDU, ÜLKE ÇAPINDA AKTİF HALE GETİRİLDİ

Venezuela Savunma Bakanı Padrino'dan da açıklama geldi. Padrino, "Egemenliğin garanti altına alınması için silahlı kuvvetler ülke çapında aktif hale getirildi." ifadelerini kullandı. Ayrıca Padrino, ABD'nin operasyonunda Maduro'nun güvenlik ekibinin büyük kısmının öldüğünü söyledi.

"BUGÜN BİZE YAPILAN, YARIN BAŞKA ÜLKEYE YAPILABİLİR"

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, canlı yayında yaptığı açıklamada, Maduro'nun Venezuela halkının oyuyla seçilen meşru devlet başkanı olduğunu söyledi. Lopez, ABD'nin saldırıları ve Maduro'yu kaçırarak alıkoymasının Venezuela'nın egemenliğini ihlal ettiğini vurguladı.

Venezuela Savunma Bakanı, "Tüm dünyadan burada yaşananları dikkatle takip etmesini istiyoruz. Tüm dünya bundan ders çıkarmalı. Çünkü bu durum küresel düzene ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bugün Venezuela'ya karşı yapılan, yarın herhangi bir devlete, herhangi bir ülkeye karşı yapılabilir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Monroe Doktrini ile hareket ettiğine dikkati çekerek, "Biz Monroe Doktrini ruhuyla Latin Amerika'ya yönelik uygulamaya koymak istedikleri bu sömürgeci arzuları reddediyoruz." diye konuştu. Lopez, Venezuela ordusunun "ülkenin demokratik ve anayasal sürekliliğini güvence altına alan kurum" olduğunu hatırlattı.

Venezuela halkına sükunet çağrısı yapan ve normal hayatlarına devam etmesini isteyen Lopez, 5 Ocak'ta Ulusal Meclis'in gelecek dönem için göreve başlayamasının ilk günü için düzenlenecek etkinliğe katılacaklarını söyledi.

"RODRİGUEZ'İN ATANMASI KANUNLARA UYGUN"

Venezuela Savunma Bakanı Lopez, daha sonra ordu adına okuduğu bildiride, "Yüksek Mahkeme kararıyla Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı olarak tüm yetkileri, görevleri ve sorumlulukları üstlenmek üzere atandı ve bu atama Olağanüstü Hal Kanunu ve Ulusal Güvenlik Kanunu'na tam uyum içinde gerçekleştirilmiştir." dedi.

Lopez, "Ülke genelinde olağanüstü hal ilan eden daha önce imzalanan kararnameyi tamamen destekliyoruz. Aynı doğrultuda, hükümet ülkenin yönetilebilirliğini garanti altına alacak ve biz de askeri savunma, iç düzenin korunması ve barışın sağlanması için mevcut tüm imkanları kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

TSJ, Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstlenmesi kararı almıştı.

TRUMP'A MADURO'NUN YARDIMCISINDAN YANIT

Trump, operasyondan sonra kameralar karşısında yaptığı açıklamada, "Güvenilir dönüşüm süreci yapılana kadar Venezuela'yı biz yöneteceğiz." demişti. Trump'ın sözlerine Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'den yanıt gelmişti. Trump'ın "Biz ne istersek yapmaya hazır" dediğini iddia ettiği Rodriguez resti çekmişti.

"HİÇBİR ÜLKENİN SÖMÜRGESİ OLMAYACAĞIZ"

Devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Rodriguez, hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaklarını, Venezuela'nın tek devlet başkanının Maduro olduğunu belirterek, vatandaşlarına birlik çağrısı yapmıştı.

"VATANIMIZ İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

Rodriguez şunları söylemişti: "Nicolas Maduro derhal serbest bırakılmalı. Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacak. Venezuela'nın tek bir devlet başkanı var: Maduro. Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz."

TRUMP: VENEZUELA'NIN İYİLİĞİNİ GÖZETMEYECEK BİRİNE İZİN VERMEYİZ

Öte yandan Trump, Venezuela'nın kaderiyle ilgili şunları söylemişti: "Güvenilir dönüşüm süreci yapılana kadar Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Olabildiğince çabuk olmasını istiyoruz ancak bu biraz zaman alacak. Çünkü petrol altyapıları çok tehlikeli. Biz Venezuela halkı için barış ve adalet istiyoruz.

Bu ülkede güvenli, düzgün ve adalete yaraşır geçiş olana kadar desteklemeye devam edeceğiz. Artık Venezuelalılar vatanlarına dönmek istiyorlar. Venezuela halkının iyiliğini gözetmeyecek birinin süreci üstlenmesine izin vermeyiz."