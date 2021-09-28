Avustralya'nın Sidney kentindeki bir parkta geçtiğimiz günlerde kaydedilen video kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Coogee Bay Oval Parkı'nda kaydedilen görüntülerde, iki kızın hararetli şekilde kavga ettiği görülüyor.
Bir anda kavgaya tutuşan iki kız, yere düştükten sonra birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Tam bu sırada kızlardan birinin bikinisinin üstü açılıyor.
Parktaki hareketli anlarda erkeklerin tavrı da gözlerden kaçmadı. Etraftaki erkekler, genç kızlara "Vur vur" diye tezahürat yaparak kavgayı şiddetlendirmeye çalıştı.
İkili arasındaki kavga, saldırgan kızın karşısındaki kızın başına tekme atmasıyla sona erdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, aynı kızın 2 kişiye daha saldırdığı şeklinde ihbar aldıklarını açıkladı. Konu araştırılıyor.
Son Dakika › Dünya › Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu - Son Dakika Dünya