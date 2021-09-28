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Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu - Son Dakika

Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu

28.09.2021 20:23

Avustralya'da kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Parkta tekme tokat birbirine giren kızlardan birinin bikinisinin üstü düştü. Bu sırada parkta kavgayı seyreden erkekler "Vur vur" diye tezahürat yaptı.

Avustralya'nın Sidney kentindeki bir parkta geçtiğimiz günlerde kaydedilen video kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Coogee Bay Oval Parkı'nda kaydedilen görüntülerde, iki kızın hararetli şekilde kavga ettiği görülüyor.

BİKİNİ ÜSTÜ DÜŞTÜ

Bir anda kavgaya tutuşan iki kız, yere düştükten sonra birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Tam bu sırada kızlardan birinin bikinisinin üstü açılıyor.

ERKEKLER TEZAHÜRAT YAPTI

Parktaki hareketli anlarda erkeklerin tavrı da gözlerden kaçmadı. Etraftaki erkekler, genç kızlara "Vur vur" diye tezahürat yaparak kavgayı şiddetlendirmeye çalıştı.

BAŞINA TEKME ATTI

İkili arasındaki kavga, saldırgan kızın karşısındaki kızın başına tekme atmasıyla sona erdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, aynı kızın 2 kişiye daha saldırdığı şeklinde ihbar aldıklarını açıkladı. Konu araştırılıyor.

Avustralya, Sidney, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu - Son Dakika
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