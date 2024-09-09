Vietnam'da Tayfun Yagi'nin neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu en az 59 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Vietnam'da Tayfun Yagi'nin neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu en az 59 kişi hayatını kaybetti

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Vietnam'da Tayfun Yagi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 59 kişi öldü. Asya'nın en güçlü fırtınası olarak bilinen Yagi, Çin ve Filipinler'den sonra Vietnam'ı vurdu. Kurbanlar arasında bir yenidoğan ve bir yaşında çocuk var. Sel sularına kapılan bir otobüs ve çöken bir köprü nedeniyle kayıplar yaşandı. Fırtına, elektrik ve iletişim kesintilerine neden oldu, tarım arazilerini tahrip etti. Bilim insanları, iklim değişikliğiyle bölgedeki tayfunların şiddetlendiğini ve uzadığını belirtiyor.

09.09.2024 15:11  Güncelleme: 15:28
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Vietnam'da Tayfun Yagi'nin neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu en az 59 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl Asya'nın en güçlü fırtınası olan Yagi, Çin ve Filipinler'de de yıkıma yol açtıktan sonra Cumartesi günü Vietnam'ın kuzeydoğu kıyısına ulaştı.

Ölümler arasında heyelanda kaybedilen bir yenidoğan ve bir yaşındaki çocuk da var. Kuzey Vietnam'ın dağlık bölgelerinde çöken yamaçlar birçok can aldı. Cao Bang bölgesinde bir yolcu otobüsü sel sularına kapıldı, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Phu Tho'da taşan Kızıl Nehir üzerindeki bir köprü çöktü, çok sayıda araç nehre düştü. Üç kişi kurtarıldı, 13 kişi hala kayıp.

Fırtına ülkenin birçok bölgesinde elektrik ve iletişim kesintilerine neden oldu. Meteoroloji kurumu daha fazla sel ve heyelan riski konusunda uyarıda bulundu.

Ha Long Körfezi'nde 30 tekne battı. Tayfun ayrıca binlerce evi ve geniş tarım arazilerini tahrip etti.

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle bölgedeki tayfunların artık daha şiddetli ve uzun süreli olduğunu belirtiyor.

Vietnam'da Tayfun Yagi'nin neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu en az 59 kişi hayatını kaybetti.
Vietnam'da Tayfun Yagi'nin neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu en az 59 kişi hayatını kaybetti.
Vietnam\'da Tayfun Yagi\'nin neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu en az 59 kişi hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Vietnam'da Tayfun Yagi'nin neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu en az 59 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vietnam'da Tayfun Yagi'nin neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu en az 59 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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