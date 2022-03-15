Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaşta 20. güne girildi. Başkent Kiev güne patlama sesleri ile uyandı. Geçtiğimiz hafta Ortadoğu'dan savaşçıların Ukrayna'ya geleceğini açıklayan Putin'in planını hayata geçirdiği ortaya çıktı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre şimdiye kadar 40 binden fazla Suriyeli savaşçı Rusya'ya başvurdu, bunlardan 400'ünün Rusya'da Ukrayna sınırına yakın kamplarında askeri eğitimlerine başlandığı bilgisi verildi.
Geçtiğimiz günlerde, Vladimir Putin'in, "Eğer gönüllü olarak Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılara yardım etmek isteyen insanlar olduğunu görürseniz, onlarla yarı yolda buluşup savaş bölgesine girmelerine yardım edin" açıklamaları sonrası Rus ordusuna Orta Doğu'dan birçok gönüllü asker katılmıştı.
Yapılan duyuru sonrası 16 bin gönüllü savaşçının orduya katılması beklenirken gelen başvuruların 40 bini geçtiği belirtildi. İlk gelen savaşçıların ise Ukrayna sınırına yakın bölgelerde askeri eğitim aldığı vurgulandı.
Pentagon'dan üst düzey yetkili, 7 Mart günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söylemişti.
Son Dakika › Dünya › Vladimir Putin'in gönüllü asker çağrısı yanıt buldu! 40 bin Suriyeli savaşçı Ukrayna'ya geliyor - Son Dakika