Von der Leyen ve Borrell Kiev'e gidecek - Son Dakika

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözcüsü Eric Mamer, Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukrayn Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için Kiev'e gideceğini belirtti.

Mamer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Cumartesi günü Varşova'da düzenlenecek Ukrayna İçin Ayağa Kalk etkinliği öncesinde Ukrayn Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere bu hafta Kiev'e gidecek" dedi.