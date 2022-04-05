Von der Leyen ve Borrell Kiev'e gidecek - Son Dakika
Üye Girişi

Von der Leyen ve Borrell Kiev'e gidecek

05.04.2022 12:11
Von der Leyen ve Borrell Kiev'e gidecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözcüsü Eric Mamer, Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukrayn Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için Kiev'e gideceğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözcüsü Eric Mamer, Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukrayn Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için Kiev'e gideceğini belirtti.

Mamer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Cumartesi günü Varşova'da düzenlenecek Ukrayna İçin Ayağa Kalk etkinliği öncesinde Ukrayn Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere bu hafta Kiev'e gidecek" dedi.


YORUMLAR
500
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek için bu hafta içinde Kiev'e gidecek. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek için bu hafta içinde Kiev'e gidecek. Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 165 çocuk hayatını kaybetti Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 165 çocuk hayatını kaybetti

Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Kiev, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Von der Leyen ve Borrell Kiev'e gidecek - Son Dakika


Son Dakika
11:58 Eşine korku dolu anlar yaşatmıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir'e 5 yıla kadar hapis talebi
11:50 Kapıcılar Kralı'nın çocuklarının bitmeyen miras davası! Mal varlığı şaşırttı, kardeşler düşman oldu
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
11:37 Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi! Mevcut üyeler aşamalı olarak geçecek
11:34 Çin kapalı kapılar arkasında Putin belgeselleri hazırlıyor: Amaç itibarını yeniden kazandırmak!
11:22 O, Ukrayna ordusunun keskin nişancısı! Kod adı: Kömür! İlk kez görüntülendi
11:21 Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk! 267 Ukrayna askeri aynı anda Rusya ordusuna teslim oldu
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 12:17:51. #1.13#
SON DAKİKA: Von der Leyen ve Borrell Kiev'e gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement