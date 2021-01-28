Vuhan'daki DSÖ ekibinin karantinası bitti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibinin 14 Ocak'ta geldiği Çin'deki karantinasının sona erdiği, Vuhan kentinde koronavirüsün kaynağına ilişkin yerinde incelemelere başlayacağı bildirildi. Yapılacak inceleme doğrultusunda DSÖ ekibi, araştırma enstitülerinde, hastanelerde ve ilk salgınla bağlantılı deniz ürünleri pazarında insanlarla röportaj yapmaya başlayacak.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 14 Ocak'ta Çin'e gelen 13 kişilik uzman ekibinin 14 günlük karantinası sona erdi. Tecritin bittiğini bazı DSÖ üyeleri, karantina odasından çekilen fotoğraflarını paylaşarak açıkladı. DSÖ ekibi, tecrit halindeyken, Çinli bilim insanlarıyla video görüşmeleri yapıyordu. Önümüzdeki günlerde DSÖ ekibi, araştırma enstitülerinde, hastanelerde ve salgının ilk başladığı yer olarak değerlendirilen deniz ürünleri pazarında insanlarla röportaj yapmaya başlayacak.Covid-19, ilk olarak 2019'un sonlarında Vuhan'da tespit edilmiş ancak Çinli yetkililer virüsün Çin'den kaynaklanmadığını savunmuştu. Devlet medyası yakın zamanda pandeminin, Çin dışında başlamış olabileceğini öne sürerek İspanya, İtalya ve hatta ABD'den virüsün ülkeye dondurulmuş gıda ithalatı yoluyla girdiği iddialarını ortaya koymuştu.