Wagner lideri Prigozin: Vurulan bir binada bulduğumuz Türk vatandaşının naaşını ülkesine gönderdik - Son Dakika
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Wagner lideri Prigozin: Vurulan bir binada bulduğumuz Türk vatandaşının naaşını ülkesine gönderdik

Wagner lideri Prigozin: Vurulan bir binada bulduğumuz Türk vatandaşının naaşını ülkesine gönderdik

26.05.2023 11:19

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigozin, Ukrayna'nın Bahmut kentindeki çatışmalar sırasında vurulan bir binanın kalıntıları altında bir Türk vatandaşı ile ABD'li eski bir askere ait cansız bedenler bulunduğunu aktardı. Bayraklarla örtülen tabutların fotoğrafını da paylaşan Prigozin, iki kişinin cansız bedenlerinin ülkelerine yollandığını ifade etti.

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner, dün Ukrayna'nın Bahmut kentinde çatışmada hayatını kaybeden bir ABD vatandaşı ve vurulan bir binada ölü bulunan bir Türk vatandaşının cansız bedenlerini ülkelerine geri yolladığını açıkladı.

BİRİ TÜRK BAYRAĞI DİĞERİ ABD...

Wagner grubu askerlerinin bir videoda iki tabutu kapadıkları ve birini ABD bayrağına, diğerini de Türk bayrağına sardıkları görülüyor.

VURULAN BİR BİNANIN KALINTILARI ALTINDA BULUNDU

Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigozin "Bir ABD'li ve bir Türk'ün cansız bedenlerini tutsaklar ile birlikte geri yolluyoruz" dedi. Prigozin ABD vatandaşının Bahmut'ta savaşırken hayatını kaybettiğini, Türk vatandaşının ise yine Türk vatandaşı bir kadın ile beraber Ukrayna kuvvetleri tarafından vurulan bir binanın kalıntıları altında bulunduğunu ancak kadının cansız bedeninin çıkarılamadığını söyledi.

ÖLEN ABD'Lİ ESKİ BİR ASKER

Wagner, ölen ABD vatandaşının eski ABD Özel Hava Kuvvetleri askeri Nicholas Maimer olduğunu belirtti.

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Wagner lideri Prigozin: Vurulan bir binada bulduğumuz Türk vatandaşının naaşını ülkesine gönderdik Wagner lideri Prigozin: Vurulan bir binada bulduğumuz Türk vatandaşının naaşını ülkesine gönderdik

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Wagner lideri Prigozin: Vurulan bir binada bulduğumuz Türk vatandaşının naaşını ülkesine gönderdik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wagner lideri Prigozin: Vurulan bir binada bulduğumuz Türk vatandaşının naaşını ülkesine gönderdik - Son Dakika
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