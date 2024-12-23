Dünya genelindeki kullanıcısı sayısıyla en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında zirvede yer alan WhatsApp'a Rusya'dan kötü haber geldi. Kremlin, WhatsApp'ı yasaklamayı düşünüyor.
Rusya'da senatör Artyom Sheikin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, WhatsApp'ın yönetiminin Rus mevzuatına uymaması halinde yasağın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Uygulamanın ülkede 2025'te yasaklanması bekleniyor.
Son Dakika › Dünya › WhatsApp'ın Rusya'da engellenmesi an meselesi - Son Dakika
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