WhatsApp'tan 'veri paylaşma zorunluluğu' açıklaması - Son Dakika

WhatsApp'tan 'veri paylaşma zorunluluğu' açıklaması

WhatsApp\'tan \'veri paylaşma zorunluluğu\' açıklaması
Son Güncelleme: 16.01.2021 00:00

Facebook'a bağlı mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yapılan açıklamada, kullanıcılara getirilen veri paylaşım zorunluluğu tartışmaları üzerine, hesapların 8 Şubat'ta silinmeyeceği bildirildi.

Facebook'a bağlı mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yapılan açıklamada, kullanıcılara getirilen veri paylaşım zorunluluğu tartışmaları üzerine, hesapların 8 Şubat'ta silinmeyeceği bildirildi.

ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook'a bağlı mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan veril paylaşma zorunluluğu konusunda yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı. Yapılacak değişikliklerin daya iyi anlatılabilmesi için bu tarihin 15 Mayıs'a ertelendiği aktarıldı.

GÜNCELLEME KARARI TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

WhatsApp'ın geçen haftalarda kullanıcı sözleşmesinde değişikliğe gitme ve veri paylaşım zorunluluğu kararı, kullanıcıların tepkisin çekmişti. Kullanıcılar, WhatsApp uygulamasına alternatif arayışı içerisine girerek Telegram adlı uygulamayı indirmeye başladı. Telegram'dan yapılan açıklamada, 72 saatte dünya genelinde 25 milyondan fazla kullanıcının Telegram'a katıldığı belirtilmişti. Yeni gizlilik sözleşmesini sunan WhatsApp'in dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.


Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya WhatsApp'tan 'veri paylaşma zorunluluğu' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: WhatsApp'tan 'veri paylaşma zorunluluğu' açıklaması - Son Dakika
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