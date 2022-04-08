Will Smith'in 10 yıl boyunca Oscar Ödül Töreni'ne katılması yasaklandı - Son Dakika
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BBC

Will Smith'in 10 yıl boyunca Oscar Ödül Töreni'ne katılması yasaklandı

08.04.2022 22:54
Will Smith'in 10 yıl boyunca Oscar Ödül Töreni'ne katılması yasaklandı

Oscar Ödül Töreni'nde Chris Rock'a attığı tokatla gündem yaratan Will Smith'in 10 yıl boyunca Oscarlara ve Akademi'nin düzenlediği diğer etkinliklere katılması yasaklandı.

Oscar Ödül Töreni'nde Chris Rock'a attığı tokatla gündem yaratan Will Smith'in 10 yıl boyunca Oscarlara ve Akademi'nin düzenlediği diğer etkinliklere katılması yasaklandı.

Akademi, yaptığı yazılı açıklamada 94. Oscar Ödül Töreni'nin, "Smith'in sahnede gerçekleştirdiği kabul edilemez ve zararlı davranışı yüzünden gölgede kaldığını" aktardı.

Bu kararın ardından Deadline'a konuşan Smith, Akademi'nin kararına saygı duyduğunu açıkladı.

Akademi, Cuma günü online toplanarak Smith'e yönelik alınacak disiplin cezasının ne olacağına karar verdi.

Açıklamada Smith'in yasaklanarak törende sahne alanların ve misafirlerin Akademi'ye güveninin tekrar tazelenmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Akademi, tokadın gerçekleştiği anda olaya yeterli bir şekilde cevap veremediğini kabul ederek 'beklenmeyene hazırlıklı olmadıkları' için özür diledi.

Aynı zamanda komedyen Rock'a bu olağanüstü şartlarda soğukkanlılığını koruduğu için teşekkür edildi.

Aslında 18 Nisan için kararlaştırılan toplantı, Smith'in Akademi'den istifa etmesi üzerine öne alındı.

Smith, Akademi'den istifa etmişti.

Smith, istifasında "94. Akademi Ödülleri'nde yaptığım hareketler şoke edici, acı verici ve bağışlanamaz" demişti.

Sony ve Netflix projeleri durdurdu

Akademi üyelerinden Whoopi Goldberg, Smith'in ağır sonuçlarla karşılaşacağını aktarmıştı.

Sony ve Netflix ise Smith ile yaptıkları projeleri durduklarını açıkladı.

Yaşananlar, Rock'ın En İyi Belgesel Ödülü'nü sunduğu esnada gerçekleşti.

Rock, Smith'in saçkıran hastalığının sonucu olarak saçlarını kaybeden eşi Pinkett Smith ile ilgili bir şaka yaptı.

Will Smith tartışmalara neden olan olaydan sonra, tenis yıldızları Serena ve Venus Williams kardeşlerin hayatlarını konu alan King Richard filmindeki rolüyle, kariyerindeki ilk Oscar Ödülü'nü kazanmıştı.

Rock ödül töreninde yaşananlar hakkında ya da Smith'in özrüyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Rock verdiği bir röportajda sadece, "Hala olanları anlamaya çalışıyorum" dedi.

Diğer yandan Rock'ın yaklaşan komedi gösterilerinin biletlerinin hızla tükendiği bildirildi.

Polis gözaltına almak için gelmişti

Oscar Ödülleri yapımcısı Will Packer, polisin tören sırasında Rock'ı tokatlayan Will Smith'i gözaltına almaya hazır olduğunu söylemişti.

Packer, polis memurlarının Chris Rock'a, "Harekete geçmemizi istiyor musunuz?" diye sorduklarını, Rock'un yanıtının "Hayır" olduğunu söyledi.

Filmde Williams kardeşlerinin babası Richard Williams'ı canlandıran Will Smith, ödül töreninde yaptığı konuşmasında gözyaşları içerisinde, "Richard Williams, ailesinin ateşli bir savunucusuydu" demişti.

Richard Williams ise yaşananlar nedeniyle Smith'i kınadı ve olayın gerçekleşmiş olmasına şaşırdığını söyledi.

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