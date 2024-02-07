Winston Churchill\'in 2. Dünya savaşı konuşması için özel olarak yaptırdığı takma dişleri 18.000 sterline satıldı

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Winston Churchill'in özel olarak yapılan takma dişleri, bir müzayedede beklenen fiyatın iki katından fazla, 18.000 sterline satıldı. Dişler, Churchill'in doğal kekelemesini korumak ve ünlü konuşmalarını yapabilmek için özel olarak tasarlandı. Altın kaplamalı dişler, dişçi Sir Wilfred Fish ve teknisyen Derek Cudlipp tarafından yapıldı. Dişlerin satışı, Cotswold Müzayede Şirketi tarafından gerçekleştirildi ve önceden belirlenen satış fiyatı 8.000 sterlindi. Takma diş setinin II. Dünya Savaşı'nın başlangıcında yapıldığı ve Churchill'in gömülürken yanında bir set olduğuna inanılıyor.

Dün yapılan bir müzayedede Winston Churchill'in takma dişleri beklenen fiyatın iki katından fazla, 18.000 sterline satıldı.

Üst protezler, Churchill'in doğal kekelemesini korumak için özel olarak yapıldı. Dişler, Nazi'lere karşı ülkeyi harekete geçirirken "Plajlarda onlarla savaşacağız" gibi ölümsüz sözlerini içeren konuşmalarını yapması için yapıldı.

Churchill'in altın kaplamalı dişleri, dişçi Sir Wilfred Fish tarafından tasarlandı ve teknisyen Derek Cudlipp tarafından yapıldı. Dişler, Gloucestershire'daki Cheltenham'daki Cotswold Müzayede Şirketi tarafından satıldı ve önceden belirlenmiş satış fiyatı 8.000 sterlindi.

Müzayede müdürü Elizabeth Poole, "Churchill'in dişleri, şimdiye kadar sattığımız en sıradışı eşyalardan biri olmalı" dedi.

Müzayede evi, "Bu takma diş setinin, Churchill 65 yaşındayken II. Dünya Savaşı'nın başlangıcında yapıldığı düşünülüyor. Üç veya dört aynı takımın üretildiği düşünülüyor. Bunlardan birinin onunla birlikte gömüldüğüne inanılıyor" dedi.

İnternet alıcıları, uluslararası ilgi nedeniyle, sıradışı lot için çekiç fiyatı olan 18.000 sterlin karşılığında dişleri satın aldı.