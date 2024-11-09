Yaban domuzları plajda kadına saldırdı

Dünya

Kutsal sanılan su klimaya ait çıktı! Dua eden de var, içen de

Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede viral oldu. Plajda elindeki fotoğraf makinesiyle çekim yapmaya hazırlanan bir kadına yaban domuzu sürüsü saldırdı. Kadın çığlık atarak uzaklaşmaya çalışırken o anlar arkadaşı tarafından görüntülendi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yazık gerçekten" yorumunu yaparken, bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Üzüldüm kendisi için" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne oldu böyle?" yorumunda bulundu.