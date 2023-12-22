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Yağmur fırtınasında kanalizasyona düşen çocuk, 300 metre sürüklendi. Mucizevi bir şekilde başka bir kanalizasyon deliğinden çıkarak kurtuldu - Son Dakika
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Yağmur fırtınasında kanalizasyona düşen çocuk, 300 metre sürüklendi. Mucizevi bir şekilde başka bir kanalizasyon deliğinden çıkarak kurtuldu

Brezilya'da şiddetli yağmurda açık kalan kanalizasyona düşen 7 yaşındaki Raphael dos Santos, 300 metre sürüklenerek mucizevi bir şekilde başka bir çıkıştan sağ çıktı. Olayın ardından yaralanan çocuk, başına 25 dikiş atıldı. Şehir yetkilileri, rekor yağış sonrasında diğer drenajları kontrol ediyor.

Yağmur fırtınasında kanalizasyona düşen çocuk, 300 metre sürüklendi. Mucizevi bir şekilde başka bir kanalizasyon deliğinden çıkarak kurtuldu
22.12.2023 - 12:06,  Güncelleme: 12:09
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Brezilya'da aşırı yağış sırasında açık olan kanalizasyona düşen 7 yaşındaki çocuk, su kendisini kanalizasyon içinde yaklaşık 300 metre sürekli. Çocuk başka bir kapaktan mucizevi bir şekilde sağ çıkmayı başardı.

Raphael dos Santos, Pazartesi günü güney şehri Cruz Alta'da bir yağmur fırtınası sırasında bir grup arkadaşıyla birlikteyken bir kanalizasyon kapağına düştü.

Arkadaşları onu kurtaramayınca hemen babası Paulo Rocha'ya haber verdi.

Rocha, oğlunu evlerinin köşesinden başka bir kanalizasyon deliğinden çıktığını gördü.çıkarken gördü.

Artık oğlunun kesinlikle kurtulamayacağını düşünen baba oğlunu evin yakınında bulunan kanalizasyon deliğinden çıktığını görünce gözlerine inanamadı.

Olaydan sonra kafasından yaralanan ve başına 25 dikiş atılan çocuk, su kendisini sürüklerken hareket edemediği, sürüklenirken bir anda diğer kanalizasyon çıkışına geldiğini ve suyun bir anda kendisini dışarı attığını söyledi.

Cruz Alta Belediye İşleri Dairesi, Pazartesi günü ortalama Aralık ayı için %29'luk bir artış olan iki inçlik rekor bir yağışın ardından şehir genelinde diğer drenajları düzgün bir şekilde kapatılmış olup olmadığını kontrol ettiklerini söyledi

Yağmur fırtınasında kanalizasyona düşen çocuk, 300 metre sürüklendi. Mucizevi bir şekilde başka bir kanalizasyon deliğinden çıkarak kurtuldu
Yağmur fırtınasında kanalizasyona düşen çocuk, 300 metre sürüklendi. Mucizevi bir şekilde başka bir kanalizasyon deliğinden çıkarak kurtuldu
Yağmur fırtınasında kanalizasyona düşen çocuk, 300 metre sürüklendi. Mucizevi bir şekilde başka bir kanalizasyon deliğinden çıkarak kurtuldu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Brezilya, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yağmur fırtınasında kanalizasyona düşen çocuk, 300 metre sürüklendi. Mucizevi bir şekilde başka bir kanalizasyon deliğinden çıkarak kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağmur fırtınasında kanalizasyona düşen çocuk, 300 metre sürüklendi. Mucizevi bir şekilde başka bir kanalizasyon deliğinden çıkarak kurtuldu - Son Dakika
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