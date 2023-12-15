Yahya Sinwar ve Rafa\'a Salameh\'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu

Gazze'de geçici ateşkesin bitmesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail ordusu, bölgeyi kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Saldırılarını Han Yunus kenti etrafında yoğunlaştıran İsrail'in Hamas'ın üst düzey yetkilisi Yahya Sinwar'ı bulmaya çalıştığı iddia edilmişti.

İSRAİL ORDUSU SİNWAR'IN İZİNİ BULAMADI

İsrail ordusunun Sinwar ve diğer komutanların nerede olduğu hakkında herhangi bir iz bulamadığı ortaya çıkarken, bilgi verenler içinse para ödülü hazırlandığı öğrenildi.

BİLGİ ALMAK İÇİN PARA ÖDÜLÜ KOYDULAR

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne el ilanları atarak Hamas'ın üst düzey yetkilisi Yahya Sinwar ve diğer komutanların nerede olduğu hakkında bilgi almak için para teklif ettiği bildirildi.

SİNWAR İÇİN 400 BİN DOLAR ÖDÜL BELİRLENDİ

Gazze'ye atılan el ilanlarında İsrail'in bir türlü bulamadığı Sinwar için 400 bin dolar ödül belirlediği görülüyor. İsrail'in yıllardır peşinde olduğu ancak yakalayamadığı 'misafir' lakaplı Deif için belirlenen ödül ise 100 bin dolar oldu.

Yahya Sinwar.

SALAMEH İÇİN 200 BİN DOLAR VERİLECEK

Broşürlerde, güney tugayına komuta eden Muhammed Sinwar hakkında bilgi verecek kişilere 300 bin dolara kadar ödeme yapılacağı, Hamas'ın Han Yunus taburunun komutanı Rafa'a Salameh hakkında bilgi için ise 200 bin dolar verileceği belirtiliyor.