Yamaç paraşütü eğitmeni, kayalıklardan atladığı sırada yere çakılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yamaç paraşütü eğitmeni, kayalıklardan atladığı sırada yere çakılarak hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Brezilya'da 49 yaşındaki paraşüt eğitmeni José Lima, yamaç paraşütü sırasında hayatını kaybetti. Rio de Janeiro'da yaşanan olayda, deneyimli paraşütçünün yasaklı bölgeden atlayış yaparak dengesini kaybettiği ve düştüğü anlar kameralara yansıdı. 20 yıllık tecrübesi olan eski askeri paraşütçünün yasak bölgeden kalkış yapmaya çalışması kazaya neden oldu.

05.11.2024 11:43  Güncelleme: 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

49 yaşındaki deneyimli paraşüt eğitmeni José Lima, pazar günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Pedra Bonita kayalıklarında yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybetti.

Dramatik görüntülerde, eski ordu mensubu Lima'nın ekipmanlarını kontrol ederken çevresinde toplanan kişiler görülüyor. Paraşütü açılmaya başladığı sırada koşmaya başlayan Lima'nın dengesini kaybettiği ve hızla yere çakıldığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kadının "Arkadaşlar endişeleniyorum" dediği duyuluyor.

Eski askeri paraşütçü Lima'nın cansız bedeni, yetkililere haber verilmesinden dört saat sonra bulundu. Rio de Janeiro Sivil Polisi, soruşturma kapsamında paraşüt ve ekipmanları incelemeye aldı.

São Conrado Yamaç Paraşütü Kulübü'nden bir eğitmen, sosyal medyada yaptığı açıklamada Lima'nın belirlenen atlayış rampasını kullanmadığını belirtti. "Pilot rampayı kullanmadı. Kendisini kimse tanımıyor ve teknik bilgisinin ne düzeyde olduğunu bilmiyoruz. Seçtiği atlayış noktası kötü ve yasak bir bölge. Kulübümüzün olayla bir ilgisi yok" dedi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Bruno Menescal, kazanın "başarısız" bir kalkış girişiminden kaynaklandığını söyledi. "Birçok şeyi sorgulayabilirsiniz, ama bu kişinin sporu tam olarak kavramadığı açık. Sonuç olarak 250 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Lima'nın baldızı, zamanının bir kısmını geçirdiği Almanya'dan yeni döndüğünü ve yazın bir bölümünü Rio'daki ailesiyle geçirmeyi planladığını belirtti. "Ne olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Ancak o yıllardır profesyonel bir paraşütçüydü. Deneyimliydi. Yaşanan bir kazaydı" dedi.

Aile dostları, Lima'nın Dubai'ye gitmek için vize beklediğini söyledi. "Kimse olanları kabullenemiyor çünkü çok deneyimliydi. Neredeyse 20 yıllık dalış tecrübesi vardı ve bu sporu öğretiyordu" diye ekledi.

Yamaç paraşütü eğitmeni, kayalıklardan atladığı sırada yere çakılarak hayatını kaybetti
Yamaç paraşütü eğitmeni, kayalıklardan atladığı sırada yere çakılarak hayatını kaybetti
Yamaç paraşütü eğitmeni, kayalıklardan atladığı sırada yere çakılarak hayatını kaybetti
Yamaç paraşütü eğitmeni, kayalıklardan atladığı sırada yere çakılarak hayatını kaybetti

Teknoloji, Brezilya, 3-sayfa, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yamaç paraşütü eğitmeni, kayalıklardan atladığı sırada yere çakılarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hasanmustafa Kaya:
    nasıl yaşarsan öyle ölürsün demişler 2 0 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    eceline koşmuş resmen 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
17:20 Milli futbolcu, devre arasında Liverpool’a gidiyor Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:12 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den ’’faiz’’ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den ''faiz'' çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
17:00 Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:48 Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 13:11:12. #1.13#
SON DAKİKA: Yamaç paraşütü eğitmeni, kayalıklardan atladığı sırada yere çakılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.