Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi

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Royal Caribbean yolcu gemisinde yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı. İspanya'dan Miami'ye giden gemide bulunan 5 bin yolcu, Afrika açıklarında büyük panik yaşadı.

7 Kasım'da Tenerife yakınlarında meydana gelen olayda, saatte 140 kilometre hıza ulaşan rüzgar gemiyi vurdu. Gemi üç dakika boyunca 45 derece açıyla yan yattı. Bardaklar kırıldı, eşyalar kaydı, yolcular birbirlerine tutunarak düşmemeye çalıştı.

Gemide bulunan Kanadalı yolcu Dan, "Titanic gibi bir andı. İnsanların çığlıklarını duyunca korktum. İş arkadaşlarıma veda mesajı gönderdim, öleceğimi düşündüm" dedi.

Olay sırasında bir yolcu yaralandı. Gemi, yaralı yolcunun tedavisi için İspanya'nın Las Palmas kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcular kabinlerine çağrılarak sayım yapıldı.

Royal Caribbean şirketi yaptığı açıklamada, "Beklenmedik bir rüzgar nedeniyle gemimiz ani bir hareket yaşadı. Bir yolcumuzun yaralanması nedeniyle rotamızı değiştirmek zorunda kaldık" dedi.

Olay sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kullanı "Neden eşyalar yere sabitlenmiyor?" sorusunu gündeme getirdi. Ayrıca gemide görevlilerin yolcu kontrolü için 2.5 saat beklemesi de eleştiri konusu oldu.