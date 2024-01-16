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Şili'de yangın söndürme uçağı alev alarak otoyola düştü - Son Dakika
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Şili'de yangın söndürme uçağı alev alarak otoyola düştü

Şili'nin Talca şehrinde yangın söndürme uçağı, otluğu söndürmeye çalıştıktan sonra tellere takılarak elektrik direğine çarptı ve alev aldı. Uçak, trafiğin yoğun olduğu otoyola düştü. Kazada uçak pilotu hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı. Şili'de yangınlar devam ediyor.

16.01.2024 - 11:42,  Güncelleme: 12:19
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Şili'nin Talca şehrinde yanan otluğu söndürmeye çalışan bir uçak suyunu bıraktıktan sonra önce tellere takıldı sonra elektrik direğine çarpıp alev aldı. Alev alan uçak trafiğin yoğun olduğu otoyola düştü.

UÇAK PİLOTU ÖLDÜ, 4 SİVİL DE YARALI

Şili Tarım Bakanlığı kaza sonrası yaptığı açıklamada, uçak pilotu Fernando Solans'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca aynı açıklamada kaza sırasında 4 sivilin de yaralandığını bildirdi. Yangınlar Şili'de devam ediyor.

O ANLAR KAMERADA

Pilotun öldüğü kaza anı yolda bulunan bir sürücü tarafından kaydedildi. Görüntülerde, uçağın elektrik tellerine takıldıktan sonra alev alıp yola düştüğü görülüyor.

Yangın söndürme uçağı alev aldı, pilot feci şekilde can verdi
Yangın söndürme uçağı alev aldı, pilot feci şekilde can verdi
Şili\'de yangın söndürme uçağı alev alarak otoyola düştü
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Pilot, Şili, Havacılık, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şili'de yangın söndürme uçağı alev alarak otoyola düştü - Son Dakika
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