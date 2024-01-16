Şili\'de yangın söndürme uçağı alev alarak otoyola düştü

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Şili'nin Talca şehrinde yanan otluğu söndürmeye çalışan bir uçak suyunu bıraktıktan sonra önce tellere takıldı sonra elektrik direğine çarpıp alev aldı. Alev alan uçak trafiğin yoğun olduğu otoyola düştü.

UÇAK PİLOTU ÖLDÜ, 4 SİVİL DE YARALI

Şili Tarım Bakanlığı kaza sonrası yaptığı açıklamada, uçak pilotu Fernando Solans'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca aynı açıklamada kaza sırasında 4 sivilin de yaralandığını bildirdi. Yangınlar Şili'de devam ediyor.

O ANLAR KAMERADA

Pilotun öldüğü kaza anı yolda bulunan bir sürücü tarafından kaydedildi. Görüntülerde, uçağın elektrik tellerine takıldıktan sonra alev alıp yola düştüğü görülüyor.