Yaralı geyik, kendisini avlamaya çalışan avcıyı hastanelik etti - Son Dakika
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Dünya

Yaralı geyik, kendisini avlamaya çalışan avcıyı hastanelik etti

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Rusya'nın Saha Cumhuriyeti'nde yaşanan av olayı sosyal medyaya yansıdı. Tüfekle vurup yaraladıkları geyik, avcılardan birine saldırarak onu yere serdi. Diğer avcı korkudan müdahale edemedi. Avcının durumu hakkında bilgi verilmezken, uzmanlar yaralı hayvanların tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu. 2020'de ABD'de benzer olayda bir avcı ölmüştü.

26.11.2024 13:54  Güncelleme: 14:00
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Rusya'nın Saha Cumhuriyeti'nde bir av sırasında yaşanan olay, sosyal medyada gündem oldu. Avladıkları geyiği yaralayan avcılar, hayvanın beklenmedik saldırısıyla neye uğradıklarını şaşırdı.

Kar kaplı arazide yaşanan olayda iki avcı, tüfekleriyle geyiğe yaklaştı. Avcılardan biri ateş ederek geyiği yaraladı. Ancak ölümcül olmayan yara, geyiği saldırganlaştırdı. Yaralı hayvan aniden avcıya doğru koştu ve boynuzlarıyla saldırarak onu yere serdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, geyiğin avcıyı boynuzları ve toynaklarıyla ezdiği görülüyor. Diğer avcı, arkadaşını kurtarmak istese de geyiğin kendisine de saldırabileceği korkusuyla ateş edemedi. Araç içinden olayı kaydeden üçüncü kişi ise bağırarak geyiği korkutmaya çalıştı.

Yerel medya, avcının sağlık durumu hakkında bilgi vermedi. Ancak uzmanlar, yaralı yaban hayvanlarının kendilerini korumak için son derece saldırgan olabileceklerini belirtiyor.

Benzer bir olay 2020 yılında ABD'nin Oregon eyaletinde ölümle sonuçlanmıştı. 66 yaşındaki avcı Mark David, ok ve yayla yaraladığı geyik tarafından boynuzlanarak öldürülmüştü.

Yaralı geyik, avcıyı hastanelik etti
Yaralı geyik, avcıyı hastanelik etti
Yaralı geyik, kendisini avlamaya çalışan avcıyı hastanelik etti

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Son Dakika Dünya Yaralı geyik, kendisini avlamaya çalışan avcıyı hastanelik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    Yazık adama, spor kazası. Geçmiş olsun. Bir an önce iyileşip o geyiğin içinden geçmen dileğiyle reis 2 20 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    İyi olmuş, ne bekliyordun 21 0 Yanıtla
  • Hasan Koca:
    aç mı kaldınız oğlum yazık değil mi hayvana 16 0 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    çok iyi olmuş. hayvan canavarları 15 0 Yanıtla
  • Mücahit ÇATAL:
    çok güzel olmuş 5 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    mermilerimi yoktu acep. ellerinde tüfek dayak yediler aveller 0 0 Yanıtla
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