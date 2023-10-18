Yaralıları tedavi ettiği sırada bir doktorun yaşayabileceği en büyük acıyı yaşadı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken, İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. En az 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası bölgeden gelen görüntüler kahrediyor.

YARALILARI TEDAVİ EDERKEN ACI HABERİ ALDI

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde hastaneye düzenlenen saldırı sonrası yaralıları tedavi eden doktorlardan birinin ailesinden gelen acı haberi alınca gözyaşlarına hakim olamadığı görülüyor. Bu anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.