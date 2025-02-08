Yaşayan ölüler hapishanesi ilk kez görüntülendi

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El Salvador'da bulunan ve "dünyanın en korkunç hapishanesi" olarak bilinen CECOT'u (Terörizm Tutukevi Merkezi) ziyaret eden ilk İngiliz gazeteci, gördükleri karşısında şoke oldu. Hapishaneye ilişkin çarpıcı gözlemlerini paylaşan gazeteci, yaşadığı deneyimi "cehennemden bir köşe" olarak tanımladı.

İngiliz gazetecinin aktardığına göre, hapishanede tutulan mahkumların tamamı dövmeli ve tıraşlı kafalarıyla dikkat çekiyor. MS-13 ve Barrio 18 adlı iki acımasız çetenin üyesi olan bu mahkumlar, işledikleri korkunç suçlarla tanınıyor.

Hapishaneye giriş sürecinde hükümet yetkilileri tarafından mahkumların işlediği suçların kanıtları gösterildi. Toplu tecavüz, işkence ve vahşi cinayetler gibi akıl almaz suçların failleri olan mahkumlar, cesetleri parçalayarak sokaklara atmak gibi eylemlerle de bölge halkını terörize etmişti.

Hapishanenin 8. bölümünde bulunan 32 toplu hücreden birini ziyaret eden gazeteci, her hücrede yaklaşık 100 mahkumun tutulduğunu belirtti. Mahkumların boş ve karanlık bakışlarının kendisinde derin bir rahatsızlık hissi uyandırdığını ifade eden gazeteci, aynı zamanda garip bir merhamet duygusuna da kapıldığını söyledi.

Gazeteci, hapishane koşullarını "insanlık dışı" olarak nitelendirdi. Mahkumların günün 23.5 saatini yataksız metal ranzalarda geçirdiğini, sadece fısıldayarak konuşmalarına izin verildiğini ve dış dünyayla hiçbir iletişimlerinin olmadığını aktardı.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile El Salvador hükümeti arasında yapılan yeni bir anlaşmaya da yer verildi. Bu anlaşmaya göre, ABD'deki şiddet suçluları ve yasadışı göçmenlerin bu hapishaneye gönderilmesi planlanıyor. Uzmanlar, bu durumun uluslararası insan hakları açısından ciddi tartışmalara yol açabileceğini belirtiyor.