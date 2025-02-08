Yaşayan ölüler hapishanesi ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Dünya

Yaşayan ölüler hapishanesi ilk kez görüntülendi

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El Salvador'da bulunan ve 'dünyanın en korkunç hapishanesi' olarak bilinen CECOT'u ziyaret eden ilk İngiliz gazeteci, yaşadığı deneyimi 'cehennemden bir köşe' olarak tanımladı. Hapishanede MS-13 ve Barrio 18 adlı iki acımasız çetenin üyesi olan mahkumlar, işledikleri suçlarla tanınıyor.

08.02.2025 14:03  Güncelleme: 14:09
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El Salvador'da bulunan ve "dünyanın en korkunç hapishanesi" olarak bilinen CECOT'u (Terörizm Tutukevi Merkezi) ziyaret eden ilk İngiliz gazeteci, gördükleri karşısında şoke oldu. Hapishaneye ilişkin çarpıcı gözlemlerini paylaşan gazeteci, yaşadığı deneyimi "cehennemden bir köşe" olarak tanımladı.

İngiliz gazetecinin aktardığına göre, hapishanede tutulan mahkumların tamamı dövmeli ve tıraşlı kafalarıyla dikkat çekiyor. MS-13 ve Barrio 18 adlı iki acımasız çetenin üyesi olan bu mahkumlar, işledikleri korkunç suçlarla tanınıyor.

Hapishaneye giriş sürecinde hükümet yetkilileri tarafından mahkumların işlediği suçların kanıtları gösterildi. Toplu tecavüz, işkence ve vahşi cinayetler gibi akıl almaz suçların failleri olan mahkumlar, cesetleri parçalayarak sokaklara atmak gibi eylemlerle de bölge halkını terörize etmişti.

Hapishanenin 8. bölümünde bulunan 32 toplu hücreden birini ziyaret eden gazeteci, her hücrede yaklaşık 100 mahkumun tutulduğunu belirtti. Mahkumların boş ve karanlık bakışlarının kendisinde derin bir rahatsızlık hissi uyandırdığını ifade eden gazeteci, aynı zamanda garip bir merhamet duygusuna da kapıldığını söyledi.

Gazeteci, hapishane koşullarını "insanlık dışı" olarak nitelendirdi. Mahkumların günün 23.5 saatini yataksız metal ranzalarda geçirdiğini, sadece fısıldayarak konuşmalarına izin verildiğini ve dış dünyayla hiçbir iletişimlerinin olmadığını aktardı.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile El Salvador hükümeti arasında yapılan yeni bir anlaşmaya da yer verildi. Bu anlaşmaya göre, ABD'deki şiddet suçluları ve yasadışı göçmenlerin bu hapishaneye gönderilmesi planlanıyor. Uzmanlar, bu durumun uluslararası insan hakları açısından ciddi tartışmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Yaşayan ölüler hapishanesi ilk kez görüntülendi
Yaşayan ölüler hapishanesi ilk kez görüntülendi
Yaşayan ölüler hapishanesi ilk kez görüntülendi
Yaşayan ölüler hapishanesi ilk kez görüntülendi
Yaşayan ölüler hapishanesi ilk kez görüntülendi

İnsan Hakları, El Salvador, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yaşayan ölüler hapishanesi ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ramo:
    onlara ne diye besliyorlar neden idam etmiyorlar ki insana benzemiyor tipleri zaten 52 11 Yanıtla
  • F1977.:
    ey insanoğlu neden bukadar zalimsin 38 14 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    ilk kez dediğin aylar önce detaylı videosu çekilmiş bir yer. günaydın gazeteci arkadaş rüyanda gördün sabah paylaşayım dedin herhalde :)) 22 1 Yanıtla
  • Arda Berra:
    ASIN GITSIN.CIKARSALAR BILE AYNI EYLEMLERE DEVAM EDERLER.HUY ASLA DEĞIŞMEZ.ZATEN HALKA ZULUM ETMIS BUNLAR. 21 2 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bunların belgeseli Youtube’da aylar önce yayınlandı zaten, yeni bir haber mi bu? Sadece sizi takip edenlerin vay haline :) 17 1 Yanıtla
  • Melih Özke:
    bunu YouTube de bizim Alper rende kaç ay önce paylaştı zaten 12 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    super 5 4 Yanıtla
  • Mert kursun :
    kendi düşen aglamaz 5 0 Yanıtla
  • cinarali2019:
    el salvodora gittim ve inanın böyle bir ülke görmedim otelinde bile rahatsız oldum taksicileri aptal ve kazıklamak için herşeyi yapıyor 4 1 Yanıtla
  • Davut Kaya:
    Alper rende sen ne Büyük adamsın diyorum YouTube den izleyin diyorum 0 0 Yanıtla
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