Yaşlı adam Ukraynalı turisti teselli etti: İnşallah barış olacak - Son Dakika

Ukrayna işgalinde 9. güne girilirken, Rusya'dan dünyayı tedirgin eden bir saldırı geldi. Rusya ordusu, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ne saldırıda bulundu. Bütün bunlar yaşanırken sosyal medyada yaşlı bir adam ile Ukraynalı turist arasında geçen konuşmalar yürekleri ısıttı.

"İNŞALLAH İYİ OLACAK"

Henüz nereli olduğunu bilmediği turistin Ukraynalı olduğunu öğrenmesi üzerine konuşmasına başlayan yaşlı adam "Ukrayna?, inşallah iyi olacak." ifadelerine yer verdi.

JEST VE MİMİKLERİYLE ANLAŞMAYA ÇALIŞTI

Ukraynalı turist ile arasında bulunan dil bariyerine rağmen konuşmasını sürdüren yaşlı adam jest ve mimikleriyle turistle anlaşmaya çalışırken konuşmasında şu sözlere yer verdi; "İnşallah barış olur, barış."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA GEÇİCİ ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Ukrayna- Rusya görüşmesinde taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardı. Tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.