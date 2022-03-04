Yaşlı adam Ukraynalı turisti teselli etti: İnşallah barış olacak - Son Dakika
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Yaşlı adam Ukraynalı turisti teselli etti: İnşallah barış olacak

04.03.2022 10:01
Yaşlı adam Ukraynalı turisti teselli etti: İnşallah barış olacak

Sosyal medyaya yansıyan son görüntülerde Ukraynalı turist ile konuşan yaşlı bir adam aralarında bulunan dil bariyerine rağmen jest ve mimikleriyle Rusya-Ukrayna krizin hakkında "İnşallah barış" olacak şeklinde konuştu.

Ukrayna işgalinde 9. güne girilirken, Rusya'dan dünyayı tedirgin eden bir saldırı geldi. Rusya ordusu, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ne saldırıda bulundu. Bütün bunlar yaşanırken sosyal medyada yaşlı bir adam ile Ukraynalı turist arasında geçen konuşmalar yürekleri ısıttı.

"İNŞALLAH İYİ OLACAK"

Henüz nereli olduğunu bilmediği turistin Ukraynalı olduğunu öğrenmesi üzerine konuşmasına başlayan yaşlı adam "Ukrayna?, inşallah iyi olacak." ifadelerine yer verdi.

Yaşlı adam Ukraynalı turisti teselli etti: İnşallah barış olacak

JEST VE MİMİKLERİYLE ANLAŞMAYA ÇALIŞTI

Ukraynalı turist ile arasında bulunan dil bariyerine rağmen konuşmasını sürdüren yaşlı adam jest ve mimikleriyle turistle anlaşmaya çalışırken konuşmasında şu sözlere yer verdi; "İnşallah barış olur, barış."

Yaşlı adam Ukraynalı turisti teselli etti: İnşallah barış olacak

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA GEÇİCİ ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Ukrayna- Rusya görüşmesinde taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardı. Tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.

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Son Dakika Dünya Yaşlı adam Ukraynalı turisti teselli etti: İnşallah barış olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı adam Ukraynalı turisti teselli etti: İnşallah barış olacak - Son Dakika
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