Yatağında uyuduğu sırada kendisini bir anda yer altında buldu, öldüğünü sanıp kriz geçirdi - Son Dakika
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Yatağında uyuduğu sırada kendisini bir anda yer altında buldu, öldüğünü sanıp kriz geçirdi

13.05.2022 00:04
Yatağında uyuduğu sırada kendisini bir anda yer altında buldu, öldüğünü sanıp kriz geçirdi

Meksika'da bir kişi yatağında uyuduğu sırada meydana gelen çökme sonucu yer altına girdi. Gözlerini açtığında öldüğünü sanan adam büyük korku yaşarken, çökmenin uyuşturucu kaçakçıları tarafından kazıldığı belirlendi.

Sinaloa eyaletinde yer alan Culiacan şehrinde ailesiyle birlikte ikamet eden Martin isimli 25 yaşındaki gencin başına, filmlerde bile zor olacak bir olay geldi.

KENDİNİ UYURKEN ÇUKURDA BULDU

Martin, gece evindeki kanepede uyuduğu sırada zemininin çökmesi sonucu açılan çukura düştü. Yaklaşık 3 metrelik çukurdan ailesi tarafından çıkarılan Martin, olaydan hafif yaralarla kurtuldu.

BELEDİYEDEN YARDIM İSTEDİLER

Genç adamın ailesi, evlerinin zemininde açılan çukur nedeniyle belediye yetkililerinden yardım istedi. Yetkililer çukurun 2011 yılında keşfedilen ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç çeteleri tarafından açılan bir yeraltı tünelinin çökmesi sonucu oluştuğunu tespit ederken, tünelin çevrede bulunan en az 8 ev için tehlike oluşturduğunu açıkladı.

TÜNEL DOLDURULACAK

Sinaloa Eyaleti Bayındırlık Bakanı Jose Luis Zavala da yaşanan olay üzerine incelemelerde bulunmak için bölgeye geldi. Bakan Zavala, tünelin incelenmesi için en kısa zamanda bir teknik ekibin gönderileceğini, açılan çukurun ve tünelin doldurularak çevredeki evlerin daha fazla zarar görmesinin önüne geçileceğini bildirdi.

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SON DAKİKA: Yatağında uyuduğu sırada kendisini bir anda yer altında buldu, öldüğünü sanıp kriz geçirdi - Son Dakika
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