Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü - Son Dakika
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Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü

07.05.2022 17:28
Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü

Hindistan'da daha önce de kalp problemleri olduğu öğrenilen adam, eşini ve başka bir erkeği yatak odasında basmasının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Hindistan'da ismi açıklanmayan bir adam, geçtiğimiz günlerde gittiği evinde gördüğü manzara yüzünden hayatını kaybetti.

EŞİNİ BAŞKA ERKEKLE BASTI

Adamın işten eve döndükten sonra yatak odasına yöneldiği ve burada eşini başka bir erkekle bastığı öğrenildi. Kalp krizi geçiren adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KALBİNDE SORUNLAR VARMIŞ

Yerel kaynaklar tarafından yapılan bilgilendirmeye göre adamın daha önceden de kalp krizi sorunları yaşadığı ve önceki günlerde meydana gelen travma yüzünden kriz geçirdiği belirtildi.

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Son Dakika Dünya Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü - Son Dakika
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