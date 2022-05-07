Hindistan'da ismi açıklanmayan bir adam, geçtiğimiz günlerde gittiği evinde gördüğü manzara yüzünden hayatını kaybetti.
Adamın işten eve döndükten sonra yatak odasına yöneldiği ve burada eşini başka bir erkekle bastığı öğrenildi. Kalp krizi geçiren adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan bilgilendirmeye göre adamın daha önceden de kalp krizi sorunları yaşadığı ve önceki günlerde meydana gelen travma yüzünden kriz geçirdiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü - Son Dakika