Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü - Son Dakika

Hindistan'da ismi açıklanmayan bir adam, geçtiğimiz günlerde gittiği evinde gördüğü manzara yüzünden hayatını kaybetti.

EŞİNİ BAŞKA ERKEKLE BASTI

Adamın işten eve döndükten sonra yatak odasına yöneldiği ve burada eşini başka bir erkekle bastığı öğrenildi. Kalp krizi geçiren adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KALBİNDE SORUNLAR VARMIŞ

Yerel kaynaklar tarafından yapılan bilgilendirmeye göre adamın daha önceden de kalp krizi sorunları yaşadığı ve önceki günlerde meydana gelen travma yüzünden kriz geçirdiği belirtildi.