Yemen açıklarında ticaret gemisine füze saldırısı: Motoru hasar alan gemide büyük yangın çıktı - Son Dakika
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Dünya

Yemen açıklarında ticaret gemisine füze saldırısı: Motoru hasar alan gemide büyük yangın çıktı

Yemen açıklarında ticaret gemisine füze saldırısı: Motoru hasar alan gemide büyük yangın çıktı

Yemen açıklarında bir ticaret gemisine üç füze isabet etti. İngiliz UKMTO ajansı, gemide yangın çıktığını ve kontrolünün kaybedildiğini bildirdi. Yunan bandıralı petrol tankeri, Delta Tankers şirketine ait. Saldırı, İran destekli Husi isyancıların Gazze'ye destek amacıyla yürüttükleri deniz kampanyasının bir parçası olarak görülüyor. Husi saldırıları, Kızıldeniz'deki deniz ticaretini ciddi şekilde aksatıyor. ABD ve İngiltere'nin karşı saldırılarına rağmen, isyancılar caydırılamadı.

21.08.2024 15:49
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İngiliz deniz güvenliği ajansı UKMTO, bugün Yemen isyancılarının elindeki Hudeyde liman kenti açıklarında bir ticaret gemisine üç füzenin isabet ettiğini, gemide yangın çıktığını ve geminin motor gücünü kaybettiğini bildirdi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'na göre, gemi başlangıçta iki küçük tekneyle ateş alışverişinde bulundu. Teknelerden birinde 3-5 kişi, diğerinde ise yaklaşık 10 kişi bulunuyordu.

Britanya Kraliyet Donanması tarafından yönetilen ajans, geminin daha sonra "iki tanımlanamayan füzeyle vurulduktan sonra üçüncü bir füzeyle isabet aldığını" belirtti.

Ajans, "Gemide yangın çıktı ve gemi motor gücünü kaybetti" dedi ve can kaybı bildirilmediğini ekledi.

UKMTO, "Gemi sürükleniyor ve kontrol edilemiyor" açıklamasında bulundu.

Yunan liman yetkilisi sözcüsü, geminin Yunan bandıralı Sounion adlı, Yunan denizcilik şirketi Delta Tankers'a ait bir petrol ürünleri tankeri olduğunu belirtti.

Yunan liman yetkilisi, çoğunluğu Filipinli 25 kişilik mürettebatı olan geminin Irak'tan ayrıldığını ve birçok rafinerinin bulunduğu Atina yakınlarındaki bir limana gittiğini söyledi.

Liman yetkilisine göre, şimdiye kadar herhangi bir yaralanma bildirilmedi ve geminin füzelerle veya insansız hava araçlarıyla vurulmuş olabileceği belirtildi.

Saldırıyı hemen üstlenen olmadı, ancak bu olay İran destekli Husi isyancıların Gazze'ye destek olduğunu söyledikleri, dokuz aydır süren Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası gemilere yönelik kampanyası kapsamında gerçekleşti.

İsyancıların roket ve insansız hava aracı saldırıları kampanyası, normalde dünya ticaretinin yüzde 12'sine kadar olan kısmını oluşturan Kızıldeniz'deki deniz trafiğini ciddi şekilde aksattı.

ABD ve İngiltere, Ocak ayından bu yana Yemen'deki Husi hedeflerine saldırarak karşılık verdi, ancak bu saldırılar isyancıları caydırmakta pek etkili olmadı.

Ajans, Gazze, Dünya, Yemen, İran, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yemen açıklarında ticaret gemisine füze saldırısı: Motoru hasar alan gemide büyük yangın çıktı - Son Dakika

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