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Husilerin İsrail gemisini ele geçirdiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Husilerin İsrail gemisini ele geçirdiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Yemen'deki İran destekli Husilerin, İsrailli bir şirketin ortağı olduğu ''Galaxy Leader'' isimli gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı. Helikopterle gemiye inen Husi güçleri, 22 mürettebatı esir aldı.

20.11.2023 20:40  - Güncelleme: 21:15

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı. Husi güçlerinin, gemiye helikopterle indiği ve mürettebatı esir aldığı görüldü.

Gazze'de yaşanan vahşet nedeniyle İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunan Husiler, dün bir gemiyi ele geçirdi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Uluslararası basında çıkan haberlerde, Husilerce Kızıldeniz'de ele geçirilen "Galaxy Leader" isimli gemide 22 mürettebat bulunduğu aktarılırken, geminin ele geçirilme görüntüleri ise ortaya çıktı. Helikopterle gemiye inen Husi güçlerinin, mürettebatı esir aldığı ve tekneler eşliğinde gemiyi kaçırdığı görüldü.

Yemen'deki Husiler, İsrailli Şirketin Ortağı Olduğu Gemiye El Koydu

HUSİLERİN KIZILDENİZ'DE KARGO GEMİSİNE EL KOYME OLAYI

Yemen'deki Husiler, dün Kızıldeniz'de Galaxy Leader adlı İsrail yük gemisini ele geçirdiklerini duyurdu. Bunun ardından İsrail ordusu, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklama, gemiye el konulmasını "küresel ölçekte vahim bir olay" olarak nitelendirerek, gemide İsrail vatandaşı bulunmadığını ve bunun bir İsrail gemisi olmadığını ileri sürdü.

Yemen'deki Husiler, İsrailli Şirketin Ortağı Olduğu Gemiye El Koydu

GEMİNİN ORTAKLARI ARASINDA İSRAİLLİ İŞ İNSANI RAMİ UNGER VAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise Husilerin Kızıldeniz'de bir kargo gemisine el koyması kınanmış ve olayın arkasında İran'ın olduğuna inanıldığı ifade edildi. İsrail merkezli Jerusalem Post'un haberinde, el koyulan kargo gemisinin, ortakları arasında İsrail'in en zengin iş insanlarından Rami Unger'in olduğu bir İngiliz şirketinden bir Japon şirketine kiralandığı aktarıldı.

Husiler, Kızıldeniz'de İsrail gemisini ele geçirdikleri operasyonun görüntülerini paylaştı

HUSİLER KİMDİR?

Husiler ya da resmî adıyla Ensarullah, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi gruptur. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından malî ve askerî destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile başkent San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir. Grubun sloganı "Allah büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e lanet, İslam'a zafer"dir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır. Örgütün 7 bin ila 30 bin arası silahlı militanı, 450 bin kadar sivil destekçisi vardır.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Husilerin İsrail gemisini ele geçirdiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husilerin İsrail gemisini ele geçirdiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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