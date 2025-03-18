ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla ABD Ordusu'nun saldırılarını arttırdığı Yemen'de Husiler, ABD'ye karşılık vermelerinin yanı sıra İsrail'e de saldırılar düzenliyor.
Husiler son olarak İsrail'e balistik füzeyle saldırdı. İsrail'in güneyindeki Beerşeba kentinde saldırının ardından siren sesleri yükselirken; kentte büyük bir panik yaşandığı ve yerleşimcilerin hızla sığınaklara koştuğu bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin İsrail'e ulaşmadan düşürüldüğü kaydedildi.
Husilere bağlı SABA haber ajansı, Husi Yüksek Siyasi Konseyi'nin İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılara tepki gösterdiğini aktardı. Ajansın haberine göre, konsey haftalardır Filistin'e yardımların engellenmesinin ardından ABD'nin Yemen'e saldırılarıyla eş zamanlı gerçekleştiği belirtti.
Konsey Filistin halkının söz konusu saldırılar karşısında yalnız bırakılmayacağını, Yemen'in Filistin halkını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkeye yoğun saldırıları sebebiyle ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'a balistik füzeler ve İHA'larla saldırmıştı.
Son Dakika › Dünya › Yemen'deki Husilerden İsrail'e Balistik Füze Saldırısı - Son Dakika
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