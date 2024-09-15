Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti - Son Dakika
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Dünya

Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti

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İsrail ordusu, Yemen'den ülkeye balistik füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Demir Kubbe'nin füzeleri önlemekte yetersiz kaldığı ve füzelerin açık araziye düşmesiyle çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken sirenlerin çalmasıyla birlikte halkın sığınaklara akın ettiği kaydedildi. İsrail ordusu, Lübnan'dan da ülkenin kuzeyine 40 roket atıldığını duyurdu.

15.09.2024 11:32
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İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesini hedef aldığını, ülkenin farklı bölgelerinde saldırı alarmları çaldığını ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici füzelerin neden olduğu patlama seslerinin birden fazla noktada duyulduğunu açıkladı.

BİRDEN FAZLA NOKTADA SALDIRI ALARMLARI ÇALDI

Yemen'deki Husiler, İsrail'in kalbine çok sayıda füze gönderdiklerini ve İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin bunları önleyemediğini belirtti. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtildi.

Ülke genelinde duyulan patlama seslerinin ateşlenen önleyici füzelerden kaynaklandığı ve önleyici füzelerin isabetlerinin henüz incelendiği kaydedildi. İsrail polis sözcülüğü ise işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşim yeri Modin'deki tren istasyonuna önleyici füzelerden düşen şarapnelin isabet ettiğini ve maddi hasara yol açtığını aktardı.

YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, İsrail'in dünyaya açıklan kapısı Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Lid (Lod) kenti yakınlarında açık araziye düşen füze parçaları nedeniyle yangın çıktığı belirtildi. İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara gitmeye çalışırken çeşitli biçimlerde yaralanan 9 kişiden yardım çağrısı aldıklarını duyurdu.

19 TEMMUZ'DA İHA SALDIRISI OLMUŞTU

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in şehir merkezinde 19 Temmuz'da yerel saatle 03.00'te düzenlenen İHA saldırısı nedeniyle güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı. İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti.

LÜBNAN'DAN DA ROKET YAĞIYOR

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne yaklaşık 40 roket atıldığını, olayda ölen veya yaralanan olmadığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kuzeydeki Yukarı Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Lübnan topraklarından 40'a yakın roket atıldığı ve bu nedenle saldırı alarmlarının çaldığı bildirildi. Açıklamada, roketlerin bazılarının imha edildiği, bir kısmının ise açık alana düştüğü ve yangına neden olduğu belirtildi. İsrail itfaiye ekiplerinin, roketlerin yol açtığı yangını söndürmek için çalışmalarını sürdüğünü kaydedildi.

Ayrıca Lübnan topraklarından fırlatılan patlayıcı yüklü silahlı insansız hava aracının (İHA) İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşim yerine düştüğü ancak herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi. İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail'in kuzeyine son 48 saatte 150 kadar roket atıldı.

Yemen ve Lübnan\'dan İsrail\'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti

Güncel, İsrail, Lübnan, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ömer Kocaman: helal olsun 172 12 Yanıtla
  • Murat Açıkgöz: İsrail’e bu dünyada hesap soracak ülke yok bunlar karpuz çekirdeği bile sayılmaz 76 52 Yanıtla
  • Ha Ye: Helal olsun yemen e 104 14 Yanıtla
  • Turan Oluc: evet İsrail kan kaybediyor ne kadar boşta arazi varsa bombalaniyor İsrail zor durumda Gazze ise savaşı kazanmak üzere halkının neredeyse yarısı yaşıyor evlerinin 3te2 sadece bombalandı biraz daha yalan haber lütfen yetişemiyoruz 74 23 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: hava ustleri ve radar ustleri vurulmadigi surece boş bunlar. hikaye 73 12 Yanıtla
  • Murat Karaca: Yine boş araziye atılan veya isabet eden füze.. Bir kere isabet etsin arkadaş 71 9 Yanıtla
  • V. A.: Devam.. 38 5 Yanıtla
  • Türk Ak: LAN RAHAT DURUN GENE BORSA DÜŞECEK ALTIN DOLAR ARTACAK 18 18 Yanıtla
  • İsa Demirel: Yine dağı taşı vurmuşlar 22 5 Yanıtla
  • Ömer Özen: alanim tüfek nasıl vurdun ölü kargayı gümbedek derler 7 5 Yanıtla
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