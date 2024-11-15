Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan? - Son Dakika
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Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yeni imajını takipçileriyle paylaştı. "Merhaba büyüğüm" notuyla paylaştığı videoda Paşinyan elindeki havluyu ilk yüzüne götürdüğünde sakallı, geri çektiğinde ise sakalsız bir şekilde görünüyor. Videoyu izleyen çok sayıda Türk izleyici, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daha önce söylediği "Ne oldu Paşinyan?" sözlerine göndermede bulundu.

15.11.2024 11:20
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan paylaştığı video ile yeni imajını takipçilerini beğenisine sundu.

Paşinyan, "Merhaba büyüğüm" notu ile paylaştığı video da elindeki havluyu ilk yüzüne götürdüğünde sakallı, geri çektiğinde ise sakalsız bir şekilde göründü.

Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?

ALİYEV'İN SORUSUNU GÜNDEME GETİRDİLER

Paşinyan'ın paylaşımı büyük ilgi çekerken, takipçileri olumlu ve olumsuz birçok yorumda bulundu. Bazı Türk takipçileri ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Paşinyan'a yönelik daha önce söylediği "Ne oldu Paşinyan?" sözlerine göndermede bulundu.

Yeni imajını gören herkes Aliyev\'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?

Nikol Paşinyan, İlham Aliyev, İlham Aliyev, Ermenistan, Politika, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan? - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • kuzeyli baba:
    Mevlüd Çavuşoğlu sandım bi an :))) 23 0 Yanıtla
  • Yasin Dağlı:
    NE OLDU PAŞİNYAN? 4 0 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Adam ne yapsın Ermenistan göç idaresi şube müdürlüğüne memur olarak atandı ?? 1 0 Yanıtla
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