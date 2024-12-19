Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici

Dünya

Köfteci Yusuf\'un ardından bir büyük skandal daha

Suriye'de 61 yıl boyunca ülkede hüküm süren Baas rejimi, silahlı muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı operasyonun ardından 8 Aralık'ta resmen sona erdi. Başkent Şam'ı da kaybeden devrik lider Beşar Esad Rusya'ya kaçtı.

GAZETENİN YAYIMLADIĞI SURİYE BAYRAĞINDA "TÜRKİYE" DETAYI

Geçici hükümet yönetime geçer geçmez yeni Suriye bayrağını yayınladı. Yeni bayrakta eskinin aksine 3 kırmızı yıldız yer aldı. Yunan Kathimerini gazetesi ise yeni Suriye bayrağı ile ilgili dikkat çeken bir çizim yayınladı. Yunan çizer Ilias Makris'in kaleminden çıkan çizimde bayraktaki kırmızı yıldızların içerisine Türk bayrağının yerleştirildiği görüldü.

Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından İran ve Rusya'dan yapılan açıklamalarda, operasyonun arkasında Türkiye'nin olduğunu iddia etmişlerdi. ABD Başkanı seçilen Donald Trump da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Suriye'deki devrimin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı olduğunu vurgulamışlardı.