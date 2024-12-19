Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici

Geniş Video İzle

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin yayınladığı yeni Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekti. Çizimde bayraktaki kırmızı yıldızların içerisine Türk bayrağının yerleştirildiği görüldü.

19.12.2024 19:39  Güncelleme: 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 61 yıl boyunca ülkede hüküm süren Baas rejimi, silahlı muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı operasyonun ardından 8 Aralık'ta resmen sona erdi. Başkent Şam'ı da kaybeden devrik lider Beşar Esad Rusya'ya kaçtı.

GAZETENİN YAYIMLADIĞI SURİYE BAYRAĞINDA "TÜRKİYE" DETAYI

Geçici hükümet yönetime geçer geçmez yeni Suriye bayrağını yayınladı. Yeni bayrakta eskinin aksine 3 kırmızı yıldız yer aldı. Yunan Kathimerini gazetesi ise yeni Suriye bayrağı ile ilgili dikkat çeken bir çizim yayınladı. Yunan çizer Ilias Makris'in kaleminden çıkan çizimde bayraktaki kırmızı yıldızların içerisine Türk bayrağının yerleştirildiği görüldü.

Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici

Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından İran ve Rusya'dan yapılan açıklamalarda, operasyonun arkasında Türkiye'nin olduğunu iddia etmişlerdi. ABD Başkanı seçilen Donald Trump da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Suriye'deki devrimin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı olduğunu vurgulamışlardı.

Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici

Yunanistan, Politika, Türkiye, Gündem, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Muzaffer Durmaz:
    Neden olmasın gayet ilham verici. 28 2 Yanıtla
  • ayhan kından:
    a k bunu goren tek sizmisiniz 19 1 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Ne olacaktı ya ? Bu FETİH tir . 12 1 Yanıtla
  • özgür ertul:
    THE FREE SYRIAN FLAG TINTED WITH RED CRESCENT TURKISH ONE !.. 3 9 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Kırmızı yılfızların içindeki Türk bayrağını ben bir Türk olarak gördmefiysem kim farkedecek. Lütfen daha görünür olsun. Dalga geçmreyin.... 9 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    AY yıldız bayrağımız tekdir hiçbir bayrağa süs olamaz her ülke kendi bayrağına saygı gösterir 2 0 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    ben göremedim 1 0 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    zoruna gidenin d.bürune girsin.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
21:41 Putin’in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:37:56. #1.11#
SON DAKİKA: Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.