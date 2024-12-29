Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi - Son Dakika
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Dünya

Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi

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Yeni Suriye ordusu, Halep'in 2 mahallesindeki terör varlığına son vermek için çalışma başlattı. Türkiye'nin defalarca uyardığı terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine takviye birlikler gönderildi.

29.12.2024 08:50
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Suriye'de kanlı Beşar Esad rejimi 8 Aralık'ta başkent Şam'ın rejim karşıtı gruplar tarafından kontrol edilmesiyle devrilmiş, Esad ise ülkesini terk ederek Moskova'ya kaçmıştı. 27 Kasım'da başlayan yürüyüşle eş zamanlı olarak hem rejim güçleri hem de ülkede bulunan yabancı güçlerin işgali altında bulunan yerler kurtarılmış, Suriye'nin yönetimi Suriyelilere bırakılmıştı. Ancak yabancı güçlerin desteğiyle işgalci olan bir grup daha var: Terör örgütü SDG/PKK/YPG.

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla Tel Rıfat ilçe merkezini, daha sonra Münbiç'i ve sonrasında ise Deyrizor'u teröristlerden temizlemişti.

OPERASYON ERTELENMİŞTİ

30 Kasım'da kontrol altına alınan Halep'in iki mahallesinde; Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde ise terörist varlığı devam ediyor. Suriye Milli Ordusu, sivil hassasiyeti nedeniyle bu mahallelerde operasyon yapmayı ertelemiş ve teröristlere mahallelerden çıkmaları için çok defa uyarıda bulunmuştu.

ONLARCA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Bu çağrılara kulak asmayan örgüt mensupları ise mahallelerde gizlenerek ve stratejik noktalara konuşlanarak sivilleri ve rejim karşıtı silahlı grupları hedef almaya devam etti. Keskin nişancı teröristlerin saldırılarında onlarca sivil hayatını kaybetti.

SURİYE ORDUSU BÖLGEYİ KUŞATTI

Üstelik bu iki mahallede süren örgüt tacizleri nedeniyle Halep içi ulaşım mesafeleri de ciddi şekilde uzuyor. Halep halkı, bu tehlikeden kaçınmak için uzun yollar kullanmak zorunda kalıyor. Son noktada yeni Suriye ordusu bu iki mahalleye takviye birlikler gönderdi ve mahalleleri kuşattı.

TERÖRİSTLERİN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Türkiye'nin defalarca uyardığı terör örgütü PKK/YPG'nin önünde iki seçenek var: Ya çıkacaklar ya da yok edilecekler.

Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG\'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Terör, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Beşiktaş 1903:
    İki tarafta tererust 16 79 Yanıtla
  • İbrahim null:
    yok edilmeliler 60 13 Yanıtla
  • Şükrü null:
    temizleyin Suriye'den şu PKK paçavralarini 46 8 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    bir CHP'li olarak onlar bizim kardesimiz 7 33 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Araplarla ortaklığınız hayırlı olmaz ki osmalıyı parçalayan Araplar bu sefer sıra türkiyi ki Kürtler bu asırda Müslüman devletlere zerre güvenmiyo 16 14 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Türkiye askerlerini belirsizlik içerisinde savaşa göndermemelisiniz! Bu ülke halkına ihanettir Düşman maşalar değil azmettirenlerdir. Bina cesaretiniz varsa Gidip onlarla savaşın! Golan tepelerinden şeytanın çocukları aşağıya indi 25 km karşında, cesaretiniz varsa Gidip onlarla savaşın? 11 9 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Gerçek düşmanlarınız ile tokalasip ardından yine bu tokalaştıginiz düşmanlarınız tarafından sahaya sürülen terör maşaları ile ne denli rezil bir durumda olduğunuzu dâhi bilmiyorsunuz. Çünkü feraset yok! Çünkü iman yok! Çünkü gerçek cihad için sizde G. Yok! Zavallılar. 3 7 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Türkiye ancak zavallı halleriyle ellerine verilen silahlarla karşınıza terör diye çıkartılan bir avuç narkozlu gruplarla 40 yıldır gerçek düşmanlarınızla tokalaşma seansları arasında oyalanip duruyorsunuz. Olan halkın evlatlarına oluyor, savaştığı düşmanın bayrağı nesli yok? Kiminle savaştığını bilmiyorlar! Zavallı Türkiye hükümet yönetimi,her zaman tuzağa duruyorlar.. 4 2 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Türkiye Büyük bir gaflet ve delalet hatta ihanet içerisindedir! Bu ahval durumda dâhi vazifemiz Türkiye topraklarını ve Türkiye halkını her türlü içte ve dışta ki tüm düşmanlarından korumak ve kurtarmaktır! Bu kudret asil kanlarınızda mevcuttur! Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye ilelebet müslüman topraklari olarak Kıyamet sabahına kadar kalacaktır! Bu insanların değil,bu Allah'ın vaadidir! O'nun razı olduğu topluluklar dışında herkese haramdır kutsal toprak Ortadoğu! 0 1 Yanıtla
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