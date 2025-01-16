Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek - Son Dakika
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Dünya

Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

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Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi, başkent Şam'a gerçekleştirilecek uçuşlarda İran ve İsrail vatandaşlarının taşınmasını yasakladı.

16.01.2025 17:58
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23 Ocak Perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam'a ilk seferini düzenleyecek olan Türk Hava Yolları (THY), resmi internet sitesi üzerinden yolculara özel seyahat bilgilendirmesi yayımladı.

İKİ ÜLKENİN VATANDAŞLARI SURİYE'YE GİREMEYECEK

Buna göre, Suriye'ye seyahat edecek olan yolcular için Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca bir dizi kararlar alındı. Karara göre, İsrail ve İran vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları Suriye'ye giriş yapabilecekler.

SURİYE VATANDAŞLARI BELGE İBRAZ EDECEK

Suriye vatandaşlarının Suriye uyruklu olduğunu gösteren bir belge ibrazı olacak. Lübnan vatandaşları ise anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi olması halinde ülkeye giriş yapabilecek.

Öte yandan, basın mensupları da özel bir izne tabi tutulacak.

Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye\'ye giremeyecek

Uluslararası İlişkiler, Türk Hava Yolları, Politika, İsrail, Suriye, Hukuk, Dünya, Şara, İran, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Kalemdar:
    Çok isâbetli. Hem israilin kuyrugu İrana iyi bir mesaj. 229 6 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    ADAMSIN COLANİ 205 13 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Yerinde bir karar olmuş Dün Türkiye de yapılan görüşmelerin bir kaç saat sonrasında alınan bir karar Kimin karar verdiği belli oldu Büyüksün TC 191 8 Yanıtla
  • Mitra Arbabi:
    Tanrıya şükür, biz İranlılar Suriye'nin yıkıntılarının yeniden inşasına katılmayacağız, Jolani'ye özellikle teşekkür ediyoruz. 35 156 Yanıtla
    Harun Sönmez:
    iran israilin yeniden inşasına yardım eder müslüman bir ülkeye zarar vermesin yeter. 0 0
    ünal yalçın:
    Siz neyi inşaa ettiniz ki bugüne kadar da suriye yi inşa etmeyeceksiniz.. 0 0
    Murat Çevre:
    SURİYE BUNA ÜZÜLDÜ 0 0
    Tayyar Çalışkan:
    var olsun helal 0 0
    Samet Aldemir:
    İran'la İsrail düşman görünür ama gerçekte dostturlar sende bizim kadar bilirsin İranlı 0 0
  • Sener Demir:
    Suriye yönetimi bence irana ve israile tazminat davası açmalı uluslararası mahmede, sonuçta iran esadın iş ortağıydı haliyle suriyede yıkımdan iran da sorumludur 157 6 Yanıtla
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