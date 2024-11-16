Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor

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Hindistan'ın Jhansi kentinde korkunç bir hastane yangını yaşandı. Cuma gecesi saat 22:45'te Maharani Laxmi Bai Tıp Fakültesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın, büyük bir faciaya neden oldu.

Yangında 10 bebek hayatını kaybetti, 16 bebek ise halen yaşam mücadelesi veriyor. Olay sırasında serviste toplam 54 bebek bulunuyordu. Hastane personeli ve yetkililerin çabalarıyla 44 bebek kurtarılabildi.

Kahraman bir baba olan Kuldeep'in hikayesi ise yürekleri burktu. On günlük bebeğini rutin kontrol için hastaneye getiren Kuldeep, yangın çıktığında eşiyle birlikte lobide bekliyordu. Hiç düşünmeden yangının olduğu bölüme koşan Kuldeep, elini yakmasına rağmen üç bebeği kurtarmayı başardı. Ancak kendi bebeğinin durumu hakkında bilgi alamadığı için büyük endişe yaşadı. Bu sırada eşi de gözyaşlarına boğuldu.

Bir başka acı hikaye ise Mangal Singh'e ait. Singh, yangında kendi bebeğini kaybetmesine rağmen, diğer bebekleri kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Hastanede torunu tedavi gören Kripal Singh Rajput da büyük bir cesaret örneği göstererek 25 bebeği kurtardı. Rajput ayrıca, 18 yataklı serviste 54 bebeğin tedavi edilmesinin uygun olmadığına dikkat çekti.

Hastane önünde toplanan aileler, çocuklarının durumu hakkında bilgi almak için uzun süre bekledi. Bebeğini kaybeden bir anne, önce çocuğunu bulamadığını, sonra da ölüm haberini aldığını gözyaşları içinde anlattı.

Jhansi Emniyet Müdürü Sudha Singh, yaralı bebeklerin tedavisi için tüm doktorların ve tıbbi imkanların seferber edildiğini açıkladı.

Olay üzerine harekete geçen Uttar Pradesh Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ayrıca hayatını kaybeden bebeklerin ailelerine 5 lakh Rupi (yaklaşık 60 bin TL), yaralı bebeklerin ailelerine ise 50 bin Rupi (yaklaşık 6 bin TL) tazminat verileceğini duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak da hastaneyi bizzat denetleyerek, ihmali olan herkes hakkında işlem yapılacağını vurguladı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu trajik olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütülecek ve tespit edilen tüm ihmaller cezasız kalmayacak" dedi.