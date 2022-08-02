Yer: Ağlama Duvarı! Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi evladı Enes Kanter Kudüs'te Yahudilerle birlikte ayin yaptı - Son Dakika
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Yer: Ağlama Duvarı! Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi evladı Enes Kanter Kudüs'te Yahudilerle birlikte ayin yaptı

02.08.2022 21:15
Yer: Ağlama Duvarı! Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi evladı Enes Kanter Kudüs'te Yahudilerle birlikte ayin yaptı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Kudüs'te Yahudilerle birlikte Ağlama Duvarı'nda dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için 15 Temmuz 2016'da kanlı darbe girişimi düzenleyen FETÖ'nün kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. CIA kontrolünde küresel istihbarat faaliyeti yürüten terör örgütünün reklam yüzü Enes Kanter Freedom, Ağlama Duvarı'nda görüldü.

NBA'de Boston Celtics forması giyinen terörist Kanter, Kudüs ziyaretinde Yahudiler için kutsal kabul edilen Ağlama Duvarı'nda ayin yaptı. Skandal anların devamında FETÖ'cü Kanter taşların arasına bir dilek kağıdı sıkıştırdı.

"İÇTEN BİR MÜSLÜMAN YAHUDİ"

Times of India'nın haberine göre, İsrailli yöneticiler tarafından özel bir şekilde ağırlanan FETÖ'cü Kanter, 'İçten bir Müslüman-Yahudi' olarak tanıtıldı.

"ŞİMDİYE KADAR BULUNDUĞUM EN KUTSAL YER"

Kanter'in sıkı bir İsrail savunucusu olduğu vurgulanan haberde, Ağlama Duvarı çevresine geldiğinde FETÖ'nün reklam yüzünün şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: "Buradayken hislerimi kelimelerle ifade etmek zor. Burası şimdiye kadar bulunduğum en kutsal yer"

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SON DAKİKA: Yer: Ağlama Duvarı! Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi evladı Enes Kanter Kudüs'te Yahudilerle birlikte ayin yaptı - Son Dakika
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