İsrail Başbakanı Netanyahu, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle bıçak altına yatarak prostat ameliyatı olmuştu. Netanyahu'nun ameliyatı, bölgede yaşanan gerilim nedeniyle güvenlik amaçlı hastanenin yeraltında bulunan kompleksinde gerçekleştirilmişti.
İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Netanyahu istirahat durumundayken geçici başbakan olarak görev yapmıştı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise siyasi güvenlik kabinesinin başkanı olarak görev aldı.
Netanyahu, geçirdiği ameliyatın ardından hastaneden taburcu oldu. Hadassah Ein Kerem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 29 Aralık'ta geçirdiği prostat ameliyatının ardından dün taburcu edildiği belirtildi. Açıklamada, "Önümüzde iyileşme süreci var" ifadeleri kullanıldı.
Netanyahu'nun ameliyatının ardından olası füze saldırılarına karşı güçlendirilmiş bir yeraltı kurtarma ünitesine götürüldüğü belirtilmişti.
Son Dakika › Dünya › ''Yeraltında'' ameliyat olan Netanyahu taburcu oldu - Son Dakika
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