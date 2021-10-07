Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde ikamet eden 21 yaşındaki Camila Elle isimli model, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla tanınıyordu. Hatta modelin yaptığı bazı paylaşımlar, insanların yorumlarını da etkiledi. Takipçileri, Elle'nin cinselliğe meraklı biri olduğu şeklinde yorumlar yapmaya başladı.
Sosyal medyada hakkında yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını belirten Elle ise, "Yıllardır düşük libido ile mücadele ediyorum. İnsanları beni cinselliğe meraklı sanıyor ama bu gerçekçi değil. Bugüne kadar her türlü ilginçliği denedim ancak fayda etmedi" dedi.
Elle, denemelerinin ardından çözümü çıplak yogada bulduğunu ifade ederek, "Denemelerim sonucunda çıplak yoga yapmanın biz çözüm olduğunu fark ettim. Şu sıralar düzenli yoga yapıyor ve cidden faydasını gördüm. Cinsel hayatım ve libidomda düzelme oldu" diye konuştu.
Son Dakika › Dünya › Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu - Son Dakika Dünya