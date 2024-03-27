Almanya'da 4 Türkün can verdiği yangın kundaklama sonucu çıkmış - Son Dakika
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Almanya'da 4 Türkün can verdiği yangın kundaklama sonucu çıkmış

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Almanya'nın Solingen kentinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Savcılığın hazırladığı ön raporda yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtildi. Yangın merdiven boşluğunda başladı ve terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali akıllara geldi. Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu yangının soruşturulmasını istedi.

27.03.2024 20:51  Güncelleme: 21:32
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Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan ve Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olan aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili savcılığın hazırladığı ön raporda, olayın kundaklama sonucu meydana geldiği bildirildi. Wuppertal Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, incelemenin ardından hazırlanan ön raporda yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtildi.

Yine Solingen yine kundaklama! 4 Türk vatandaşı yanarak hayatını kaybetti

YAGIN MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BAŞLADI

Bilirkişi raporuna göre, 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece medyana gelen yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Yangın baca etkisiyle 5 dakika içinde çatıya sıçradı. Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Yine Solingen yine kundaklama! 4 Türk vatandaşı yanarak hayatını kaybetti

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÜYELERİ Mİ GERÇEKLEŞTİRDİ?

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadığını iddia etti. Savcılıktan yapılan bu açıklama kundaklamayı Neonazilerin dışında terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirmiş olabilme ihtimalini de akıllara getirdi.

Yine Solingen yine kundaklama! 4 Türk vatandaşı yanarak hayatını kaybetti

KONSOLOSLUK AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunca X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yangının mahiyetinin bir an önce soruşturularak açıklığa kavuşturulması istendi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Solingen'de yaşadıkları apartmanda dün sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybeden Bulgaristan Türkü soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Söz konusu yangının mahiyetinin bir an evvel soruşturularak açıklığa kavuşturulmasını önemle temenni ediyoruz. Bu kapsamda Başkonsolosluğumuz ilgili makamlarla temasta kalmaya devam edecektir."

Yine Solingen yine kundaklama! 4 Türk vatandaşı yanarak hayatını kaybetti

SOLİNGEN FACİASI

Solingen Faciası 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde, Türk kökenli Durmuş ve Mevlüde Genç çiftinin müstakil evinin neonaziler tarafından kundaklanması sonucu aileden beş kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırıdır. Solingen'de 29 Mayıs 1993 tarihinde meydana gelen saldırıda, dört aşırı sağcı Alman, Genç ailesinin evini kundaklamış, olayda ailenin beş bireyi hayatını kaybetmişti.

Almanya\'da 4 Türkün can verdiği yangın kundaklama sonucu çıkmış

Almanya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da 4 Türkün can verdiği yangın kundaklama sonucu çıkmış - Son Dakika

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