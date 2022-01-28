YÖK Başkanı Özvar'a Özbekistan'da fahri profesörlük unvanı verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar, beraberindeki üniversite rektörleriyle birlikte yükseköğretim alanında ortak atılması planlanan yeni adımlara ilişkin temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'da resmi ziyarette bulunuyor.

Başkan Özvar ve beraberindeki heyet 23 Ocak'ta başladıkları rezmi ziyarette; sırasıyla Taşkent, Semerkand ve Buhara'da iki ülke üniversiteleri arasındaki ilişkilerin artırılması ve Taşkent'te kurulması planlanan Özbek-Türk Üniversitesine yönelik hususlara ilişkin muhatapları ile bir dizi temaslarda bulunarak, çeşitli toplantılar gerçekleştirdi.