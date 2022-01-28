Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar, beraberindeki üniversite rektörleriyle birlikte yükseköğretim alanında ortak atılması planlanan yeni adımlara ilişkin temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'da resmi ziyarette bulunuyor.
Başkan Özvar ve beraberindeki heyet 23 Ocak'ta başladıkları rezmi ziyarette; sırasıyla Taşkent, Semerkand ve Buhara'da iki ülke üniversiteleri arasındaki ilişkilerin artırılması ve Taşkent'te kurulması planlanan Özbek-Türk Üniversitesine yönelik hususlara ilişkin muhatapları ile bir dizi temaslarda bulunarak, çeşitli toplantılar gerçekleştirdi.Bu kapsamda son olarak, 2019 yılında Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin iş birliğinde kurulan 'Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Abu Ali İbni Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO'yu ziyaret eden Başkan Özvar burada eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.Ziyaret esnasında Buhara Devlet Tıp Enstitüsü tarafından YÖK Başkanı Erol Özvar'a iki ülke yükseköğretimine yapmış olduğu katkılardan dolayı 'Fahri Profesörlük Unvanı' verildi. Verilen bu unvanın Özbekistan ve Türkiye arasında köklü, derin ve çok boyutlu iş birliğinin bir simgesi olmasına ve iki ülke halklarının birbirine daha da yaklaşmasına vesile olmasını dileyen Başkan Özvar üniversite yöneticilerine teşekkür etti.Resmi ziyaretin 29 Ocak'a kadar devam etmeesi öngörülüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › YÖK Başkanı Özvar'a Özbekistan'da fahri profesörlük unvanı verildi - Son Dakika Dünya