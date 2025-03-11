YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü

Terörsüz Türkiye süreci, sınır ötesinde büyük yankı uyandırdı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı, Suriye'deki dengeleri etkiledi.

YPG, SURİYE DEVLET KURUMLARINA ENTEGRE EDİLECEK

ABD ve Batılı ülkelerden destek bulan YPG, bu gelişme sonrası önemli bir güç kaybı yaşadı. Süreç, Suriye hükümeti ile YPG arasındaki kritik bir görüşmeyi mümkün kıldı.

Varılan anlaşma doğrultusunda, YPG artık resmi olarak Suriye devlet kurumlarına entegre edilecek. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan bu gelişme, ülkede yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

SURİYE HARİTASI YEŞİLE DÖNDÜ

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında imzalanan anlaşmanın ardından, Suriye haritası tamamen yeşil renge büründü.

NE OLDU?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara, terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkenin kuzeyini işgal eden terör örgütünün silah bırakması ve yeni Suriye yönetimine katılması ele alındı. Görüşmenin ardından Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin devlet kurumlarına devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Eş-Şara ve terörist elebaşı Şahin tarafından imzalanan anlaşmada, tüm Suriyelilerin dini ve geleneksel kökenlerine bakılmaksızın liyakate dayalı olarak devlet kurumlarında temsil edilme ve siyasi süreçlere katılım haklarının garanti altına alınacağı ve Kürt toplumunun Suriye devletinin asli bir parçası olarak tanınacağı, anayasal vatandaşlık hakları ve diğer tüm haklarının devlet güvencesi altında olacağı yer aldı.

SİVİL VE ASKERİ KURUMLAR DEVLET YÖNETİMİNE ENTEGRE EDİLECEK

Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes ilan edileceği ve çatışmalara derhal son verileceği belirtilen anlaşmada, "Kuzeydoğu Suriye'deki sivil ve askeri kurumlar (sınır kapıları, havaalanları, petrol kuyuları ve gaz sahaları dahil) Suriye devlet yönetimine entegre edilecektir" denildi. Tüm Suriyeli göçmenlerin köylerine ve bölgelerine güvenli bir şekilde dönüşünün sağlanacağı ve devlet tarafından koruma altına alınacağı aktarılan anlaşmada, "Suriye devleti, Esad rejimi kalıntıları ve ülkenin birliğini tehdit eden tüm unsurlarla mücadelede desteklenecektir" denildi.

"BÖLÜNME ÇAĞRILARINI REDDEDİYORUZ"

"Suriye toplumunun tüm unsurları arasında bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve fitne çıkarma girişimlerini reddediyoruz" ifadelerinin yer aldığı anlaşmada, "Yürütme komiteleri, bu mutabakatın uygulanması için çalışmalarını sürdürecek ve tüm adımların bu yıl sonundan önce tamamlanmasını hedefleyecektir" denildi.