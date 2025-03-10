Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı

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Terör örgütü YPG, Suriye'de yeni hükümete en sonunda boyun eğdi. Yapılan anlaşmaya göre YPG, Suriye ordusuna katılacak.

10.03.2025 21:18  Güncelleme: 21:34
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Suriye'de yeni hükümet ile terör örgütü YPG/ PKK arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandı.

Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı

YPG/PKK DEVLET KURUMLARINA KATILACAK

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/PKK elebaşı Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşma uyarınca, YPG/PKK unsurları devlet kurumlarına katılacak. Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise; sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dâhil olmak üzere bütün tesislerin devlet ile bütünleştirilmesine karar verildi.

ESAD REJİMİNDEN KALMA UNSURLARLA MÜCADELEDE DESTEK

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre YPG/PKK, ülkenin devrik lideri Beşar Esad rejiminden kalma unsurlarakarşı yürütülen mücadelede de devlet kurumlarına destek verecek.

Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Anlaşmanın öne çıkan maddeleri şu şekilde:

  1. Tüm Suriyelilerin haklarının korunması: Dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, tüm Suriyelilerin temsil edilme, siyasi sürece katılma ve devlet kurumlarında liyakate dayalı görev alma hakları güvence altına alınacaktır.
  2. Kürt toplumunun hakları: Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşeni olarak kabul edilecek ve Suriye devleti vatandaşlık haklarını ve anayasal haklarını güvence altına alacaktır.
  3. Ateşkesin sağlanması: Suriye topraklarının tamamında ateşkes ilan edilecektir.
  4. Kuzeydoğu Suriye'deki kurumların entegrasyonu: Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumlar Suriye devletinin yönetimi altında birleştirilecek, sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere tüm bölgeler merkezi otorite tarafından yönetilecektir.
  5. Mültecilerin dönüşü: Tüm Suriyeli mültecilerin ülkelerine, köylerine ve şehirlerine güvenli bir şekilde dönmesi sağlanacak ve devlet tarafından korunmaları temin edilecektir.
  6. Suriye'nin birliği ve güvenliğinin korunması: Suriye devleti, Esad rejimine karşı mücadelede ve ülkenin güvenliğine yönelik tehditlerle mücadelede desteklenecektir.
  7. Bölücülük ve nefret söylemlerine karşı duruş: Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında bölücülüğü teşvik eden çağrılar, nefret söylemleri ve fitne girişimleri reddedilecektir.
  8. Anlaşmanın uygulanması: Yürütme komiteleri, bu anlaşmanın 2015 yılı sonuna kadar uygulanması için çalışacaktır.
Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
Suriye\'de hükümet ile YPG anlaştı

Politika, Hükümet, Suriye, Dünya, Terör, YPG, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Alper Elma:
    bence savaşıp ypg'yi temizlemek gerekiyordu.cunku ilerleyen yıllarda hem bu çağrılar barış görüşmeleri adı altındaki alavera 5-10 yıl içinde hem Türkiye hemde Suriye için büyük bir pişmanlık olacaktır adım gibi eminim, köklerini kurutmak en güzel çare 2 5 Yanıtla
  • Aa145394:
    ne oldu hani YPG PKK ile anlaşma yoktu Suriye'den temizlencekti ne oldu?? 3 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    teröristlerle anlaşıyor herkez. 1 3 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    haha ne oldu dünya lideri bob başkanı plam işliyor 0 0 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    nasıl güveneceğiz 0 0 Yanıtla
  • 6exkepv8:
    Reis yine senin sayende, iyi ki varsın sayın Erdoğan! 0 0 Yanıtla
  • Tatlar56:
    bu ne demek lo simdi 0 0 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    ekepe anlaşmaya kızmasın kardeşim şara katil yada dikdatör şara olmasın sonra :) 0 0 Yanıtla
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