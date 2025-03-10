Suriye\'de hükümet ile YPG anlaştı

Suriye'de yeni hükümet ile terör örgütü YPG/ PKK arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandı.

YPG/PKK DEVLET KURUMLARINA KATILACAK

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/PKK elebaşı Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşma uyarınca, YPG/PKK unsurları devlet kurumlarına katılacak. Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise; sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dâhil olmak üzere bütün tesislerin devlet ile bütünleştirilmesine karar verildi.

ESAD REJİMİNDEN KALMA UNSURLARLA MÜCADELEDE DESTEK

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre YPG/PKK, ülkenin devrik lideri Beşar Esad rejiminden kalma unsurlarakarşı yürütülen mücadelede de devlet kurumlarına destek verecek.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Anlaşmanın öne çıkan maddeleri şu şekilde: