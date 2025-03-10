Suriye\'de hükümet ile YPG anlaştı

Suriye'de yeni hükümet ile terör örgütü YPG/ PKK arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandı.
YPG/PKK DEVLET KURUMLARINA KATILACAK
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/PKK elebaşı Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşma uyarınca, YPG/PKK unsurları devlet kurumlarına katılacak. Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise; sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dâhil olmak üzere bütün tesislerin devlet ile bütünleştirilmesine karar verildi.
ESAD REJİMİNDEN KALMA UNSURLARLA MÜCADELEDE DESTEK
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre YPG/PKK, ülkenin devrik lideri Beşar Esad rejiminden kalma unsurlarakarşı yürütülen mücadelede de devlet kurumlarına destek verecek.
ANLAŞMANIN DETAYLARI
Anlaşmanın öne çıkan maddeleri şu şekilde:
Tüm Suriyelilerin haklarının korunması: Dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, tüm Suriyelilerin temsil edilme, siyasi sürece katılma ve devlet kurumlarında liyakate dayalı görev alma hakları güvence altına alınacaktır.
Kürt toplumunun hakları: Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşeni olarak kabul edilecek ve Suriye devleti vatandaşlık haklarını ve anayasal haklarını güvence altına alacaktır.
Ateşkesin sağlanması: Suriye topraklarının tamamında ateşkes ilan edilecektir.
Kuzeydoğu Suriye'deki kurumların entegrasyonu: Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumlar Suriye devletinin yönetimi altında birleştirilecek, sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere tüm bölgeler merkezi otorite tarafından yönetilecektir.
Mültecilerin dönüşü: Tüm Suriyeli mültecilerin ülkelerine, köylerine ve şehirlerine güvenli bir şekilde dönmesi sağlanacak ve devlet tarafından korunmaları temin edilecektir.
Suriye'nin birliği ve güvenliğinin korunması: Suriye devleti, Esad rejimine karşı mücadelede ve ülkenin güvenliğine yönelik tehditlerle mücadelede desteklenecektir.
Bölücülük ve nefret söylemlerine karşı duruş: Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında bölücülüğü teşvik eden çağrılar, nefret söylemleri ve fitne girişimleri reddedilecektir.
Anlaşmanın uygulanması: Yürütme komiteleri, bu anlaşmanın 2015 yılı sonuna kadar uygulanması için çalışacaktır.
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10.03.2025 21:36:52. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı - Son Dakika
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