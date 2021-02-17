YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin'e roketli saldırı: 10 yaralı

Terör örgütü YPG/ PKK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ilçesinin merkezine roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ilçesinin merkezine roketli saldırı düzenledi. Yerel medya, saldırıda 6'sı çocuk olmak üzere 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Öte yandan yerleşim yerlerine isabet eden roketlerin maddi hasara yol açtığı bilgisi paylaşıldı.