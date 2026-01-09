YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı - Son Dakika
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

YPG\'ye 16.00\'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
09.01.2026 15:55
YPG\'ye 16.00\'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor. Suriye ordusu "16.00-18.00 arası Şeyh Maksut'tan" çıkın çağrısı yaptı. 18.00 itibariyle bölgeye çok yoğun bir bombardıman başlayacağı belirtiliyor.

Terör örgütü PKK-SDG'ye karşı Suriye Ordusu'nun başlattığı operasyon devam ediyor.

SDG-PKK hedefleri vurulurken Suriye ordusunun Halep kent merkezindeki operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, Fırat Nehri'nin doğusuna gönderilmesi için "tahliye" süreci başladı. Bazı YPG'liler, Şeyh Maksut bölgesinden ayrılmayı reddederek tahliye otobüslerine ateş açtı. Suriye haber ajansı SANA Suriye ordusunun YPG'ye büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu duyurdu.

YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

SAAT 18.00'DEN SONRA YOĞUN BOMBARDIMAN BAŞLAYACAK

Suriye haber ajansı SANA Suriye ordusunun YPG'ye büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu duyurdu. 16:00'da başlayacak operasyon için "16:00-18:00 saatleri arasında Şeyh Maksut'tan çıktın" uyarısı yapıldı. 18.00 itibariyle bölgeye çok yoğun bir bombardıman başlayacağı belirtiliyor.

YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

YPG ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ

SANA'ya konuşan bir Suriye ordusu yetkilisi, "SDG'nin bazı üyeleri Halep'teki Şeyh Maksut mahallesini terk etmeyi reddediyor. Savaşmaya devam etmekte ısrar ediyorlar" dedi. Teröristlerin, kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açarak tahliye için yapılan anlaşmayı ihlal ettiği kaydedildi.

YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

VON DER LEYEN: AVRUPA ELİNDEN GELENİ YAPACAK

Gözler tahliye sürecine evrilmişken, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye'nin başkenti Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. İki isim, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Avrupa'nın Suriye'ye yönelik yaklaşımına dair güçlü mesajlar geldi.

Ursula von der Leyen, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda Suriye halkına yönelik destek vurgusu yaptı. Von der Leyen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"On yıllarca süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenmeye doğru uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak."

YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti. YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı. Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

    Yorumlar (4)

  • 1234 1234:
    ne cikarlar ne bi şey gerekeni yapin gitsin 42 11 Yanıtla
  • kurt4354 kurt4354:
    Bastır suriye 31 10 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Ne saati veriyorsun Macmi yapacaksiniz 4 2 Yanıtla
  • mcakiralp_2024 mcakiralp_2024:
    ortalık karışacak vaziyet alın 2 0 Yanıtla
