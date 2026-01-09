YPG\'ye 16.00\'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Terör örgütü PKK-SDG'ye karşı Suriye Ordusu'nun başlattığı operasyon devam ediyor.

SDG-PKK hedefleri vurulurken Suriye ordusunun Halep kent merkezindeki operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, Fırat Nehri'nin doğusuna gönderilmesi için "tahliye" süreci başladı. Bazı YPG'liler, Şeyh Maksut bölgesinden ayrılmayı reddederek tahliye otobüslerine ateş açtı. Suriye haber ajansı SANA Suriye ordusunun YPG'ye büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu duyurdu.

SAAT 18.00'DEN SONRA YOĞUN BOMBARDIMAN BAŞLAYACAK

Suriye haber ajansı SANA Suriye ordusunun YPG'ye büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu duyurdu. 16:00'da başlayacak operasyon için "16:00-18:00 saatleri arasında Şeyh Maksut'tan çıktın" uyarısı yapıldı. 18.00 itibariyle bölgeye çok yoğun bir bombardıman başlayacağı belirtiliyor.

YPG ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ

SANA'ya konuşan bir Suriye ordusu yetkilisi, "SDG'nin bazı üyeleri Halep'teki Şeyh Maksut mahallesini terk etmeyi reddediyor. Savaşmaya devam etmekte ısrar ediyorlar" dedi. Teröristlerin, kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açarak tahliye için yapılan anlaşmayı ihlal ettiği kaydedildi.

VON DER LEYEN: AVRUPA ELİNDEN GELENİ YAPACAK

Gözler tahliye sürecine evrilmişken, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye'nin başkenti Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. İki isim, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Avrupa'nın Suriye'ye yönelik yaklaşımına dair güçlü mesajlar geldi.

Ursula von der Leyen, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda Suriye halkına yönelik destek vurgusu yaptı. Von der Leyen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"On yıllarca süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenmeye doğru uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak."