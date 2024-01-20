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Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir şahıs, yüksek sesle horlamasından rahatsızlık duyduğu komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
20.01.2024 - 23:29,
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ABD'de bir şahıs, yüksek sesle horlamasından rahatsız olduğu komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

ABD'nin Pensilvalya eyaletinde 55 yaşındaki Christopher James Casey, yüksek sesle horlamasından rahatsızlık duyduğu komşusu 62 yaşındaki Robert Wallace'i bıçaklayarak öldürdü.

BURUN AMELİYATI MASRAFINI KARŞILAMAK İSTEDİ

İki komşu arasında cinayet öncesi yaklaşık 20 dakikalık sert bir tartışma yaşandı. Bu tartışmada Casey, Wallace'ın burun ameliyatı olmasını ve masraflarını karşılayacağını söyledi.

Yüksek sesle horlayan komşusunun burun ameliyat masrafını karşılamak istedi, kabul etmeyince öldürdü
Christopher James Casey

TARTIŞTIKTAN SONRA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın bir yere varmaması üzere Casey, Wallace'ı bıçakladı. Evinden 50 metre uzakta yerde yatarken bulunan Wallace, hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Casey ise tutuklandı.

YORUMLAR (2)
  • side meister optik semih: Millet neyden insan öldüreceğini şaşırdı Yanıtla 3 34
  • Mustafa POLAT: Tava, Kazana dibin kara demiş. Kazanın gülmeden aklı gitmiş!! Yanıtla 5 5

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