Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü

ABD'de bir şahıs, yüksek sesle horlamasından rahatsız olduğu komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

ABD'nin Pensilvalya eyaletinde 55 yaşındaki Christopher James Casey, yüksek sesle horlamasından rahatsızlık duyduğu komşusu 62 yaşındaki Robert Wallace'i bıçaklayarak öldürdü.

BURUN AMELİYATI MASRAFINI KARŞILAMAK İSTEDİ

İki komşu arasında cinayet öncesi yaklaşık 20 dakikalık sert bir tartışma yaşandı. Bu tartışmada Casey, Wallace'ın burun ameliyatı olmasını ve masraflarını karşılayacağını söyledi.

Christopher James Casey

TARTIŞTIKTAN SONRA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın bir yere varmaması üzere Casey, Wallace'ı bıçakladı. Evinden 50 metre uzakta yerde yatarken bulunan Wallace, hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Casey ise tutuklandı.