Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı - Son Dakika
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Dünya

Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı

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Yunanistan'daki "Bağımsızlık Günü" etkinlikleri sırasında skandal görüntüler kaydedildi. Askerlerin törendeki geçit sırasında Türkiye aleyhinde çirkin ifadelerle slogan attıkları görülürken, tepki çeken olay Ankara'yı da harekete geçirdi. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu görüntülerin küstahça ve kabul edilemez bulduklarını belirterek, Yunan makamlarından izahat istendiğini açıkladı.

26.03.2025 07:41
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Yunanistan'ın 25 Mart Bağımsızlık Günü kapsamında Atina'da düzenlenen resmi geçit töreninde, Yunan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı deniz piyadeleri Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar attı.

ANKARA'YI HAREKETE GEÇİREN SKANDAL

Tören sırasında kaydedilen skandal görüntü kamuoyunda infiale neden olurken gelen tepkiler sonrası Ankara da harekete geçti.

"KÜSTAHÇA SLOGANLAR ATILDI"

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, atılan sloganların küstahça olduğu ifade edildi. Konu Türkiye- Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bir davranış olarak nitelendirilirken, kabul edilemez olduğu da bildirildi. Konuyla ilgili Yunan makamlarından izahat istendiği belirtildi.

Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Politika, Türkiye, Ankara, Tören, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Yunan askerleri Havlar havlar dururlar bir halt yapamazlar Rabb'im Türk silahlı kuvvetleri ordumuzu karada havada denizde her daim Muzaffer eylesin 198 8 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    trump yarın akıllı ol erdoğan aptl olma der unutursunuz çokta şey yapmayın 120 80 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    Yunanistan'ın Türkiye şubesi chp 97 62 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yorumlara cahiller gelmeden 2 NATO ülkesi savasamaz zaten bu çevre ülkelere silah ticaretin hızlandırma amaçlı diğer ülkelerin dünya lideri ABD tarafından silahlandirilmasi mahsat ABD kazansın köpek dalaşı gibi havlarlar ama isirmazlar birbirlerini katılanlar ????? 65 20 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Onlar boş konuşur geçmişte olduğu gibi biz yaparız kafaya takmaya gerek yok. 74 8 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    sanki bir yerden tanıdık geliyor ABD'YE DUN AKŞAM ÜLKESİNİ ŞİKAYET EDENLER LE AYNI 50 16 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    geçen yaz kaçak göçmen kovalarken Didim ve Bodrum da kaç kere ana karamıza girip çıktılar,sineye çektik,bunu da çekeriz..bizim idarecilerimizden onurlu jaysiyetli bir duruş beklemeyelim.. 16 16 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Bu slogan devlet yetkililerinin bilgisi ve onayı olmadan atılamaz. Demek ki Yunanlar gerginlik istiyor. Zamanlama ise manidar. Çok net bir karşılık verilmeli.. 25 1 Yanıtla
  • Kamuran Sertkaya:
    sayın 78908900 :çok haklısınız....zaten o kişilerin listesi var mitte..biraz daha sabır.. 17 7 Yanıtla
  • kenan sar:
    analarını düzünce bi daha yapın diyorlar 16 3 Yanıtla
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