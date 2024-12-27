Yunan bakan yardımcısından alçak tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz - Son Dakika
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Dünya

Yunan bakan yardımcısından alçak tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz

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Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefalogiannis, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, ''Türkiye, Avrupa Birliği'ne daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda Türkiye'nin etkisiz hale getirilmesi için diplomatik ve savunma düzeyinde adımlar atacağız'' diye konuştu.

27.12.2024 22:35  Güncelleme: 22:46
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrasında Türkiye'nin yeni yönetimle Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasına imza atma ihtimali Yunanistan'da büyük bir rahatsızlığa yol açtı.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ YENİ KAZANIMLARINDAN RAHATSIZIZ"

Ülkesinde katıldığı bir televizyon programında konuşan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefalogiannis, 2026 yılına kadar tamamlanması planlanan "demir kubbe" sisteminin, Türkiye'nin bölgede izleyeceği adımları takip ederek hazır olacağını söyledi. Ankara'nın bölgedeki yeni kazanımlarından rahatsızlık duyduğunun altını çizen Kefalogiannis, "Türkiye'nin bölgede attığı adımları gözlemlemeliyiz. Ulusal çıkarlarımız sadece coğrafi sınırlarımızla sınırlı değildir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ İÇİN ADIMLAR ATACAĞIZ"

Atina'nın son gelişmeler karşısında pasif kaldığını dile getiren Bakan Yardımcısı, Türkiye'yi de adeta tehdit etti. Kefalogiannis, "Türkiye, Avrupa Birliği'ne daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda Türkiye'nin etkisiz hale getirilmesi için diplomatik ve savunma düzeyinde adımlar atacağız" diye konuştu.

"2020'DE OLDUĞU GİBİ, SİLAHLI KUVVETLERİMİZ HAREKETE GEÇECEKTİR"

Ortak bir savunma programı için Avrupa Birliği tarafından daha çok kaynak ayrılması gerektiğini belirten Yannis Kefalogiannis, Türkiye'ye yönelik tehditlerini sürdürerek, "2020'de olduğu gibi, silahlı kuvvetlerimiz harekete geçecektir" dedi.

Yunan bakan yardımcısından alçak tehdit: Türkiye\'yi etkisiz hale getireceğiz

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Yunanistan, Politika, Savunma, Türkiye, Suriye, Sözler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan bakan yardımcısından alçak tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • ferhat eser:
    3 saniyede topunuzu yaprağın üstüne oturturuz 176 16 Yanıtla
  • Erdoğan null:
    gücün yetiyorsa yap bakalım it 148 6 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    bir şey yapmanıza gerek yok olm salakmisiniz zaten 1 seneye kalmaz baticaz biz niye kendinize iş ariyorsunuz 32 98 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    sirf istanbulda ki ballicileri gondersek yeter bunlara. 97 8 Yanıtla
  • mustafa turan:
    hoşt köpek 93 4 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    ay gtüm 90 4 Yanıtla
  • Çağday müderrisoğlu:
    mart ayi yaklasiyo kasintilari tuttu 83 2 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    bunların derdi ne bizle uğraşıyorlar anlamadım 55 0 Yanıtla
    Orhan kaya:
    suriye ile deniz anlaşması yapacağız bunlarda etkiliyo 1 0
  • Hacıbey Akyüz:
    nüfusun kadar,ilk okul öğrencileri.iz var.baskasinin .......gerdeğe girme o kadar 49 1 Yanıtla
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