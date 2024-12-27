Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrasında Türkiye'nin yeni yönetimle Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasına imza atma ihtimali Yunanistan'da büyük bir rahatsızlığa yol açtı.
Ülkesinde katıldığı bir televizyon programında konuşan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefalogiannis, 2026 yılına kadar tamamlanması planlanan "demir kubbe" sisteminin, Türkiye'nin bölgede izleyeceği adımları takip ederek hazır olacağını söyledi. Ankara'nın bölgedeki yeni kazanımlarından rahatsızlık duyduğunun altını çizen Kefalogiannis, "Türkiye'nin bölgede attığı adımları gözlemlemeliyiz. Ulusal çıkarlarımız sadece coğrafi sınırlarımızla sınırlı değildir" ifadelerini kullandı.
Atina'nın son gelişmeler karşısında pasif kaldığını dile getiren Bakan Yardımcısı, Türkiye'yi de adeta tehdit etti. Kefalogiannis, "Türkiye, Avrupa Birliği'ne daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda Türkiye'nin etkisiz hale getirilmesi için diplomatik ve savunma düzeyinde adımlar atacağız" diye konuştu.
Ortak bir savunma programı için Avrupa Birliği tarafından daha çok kaynak ayrılması gerektiğini belirten Yannis Kefalogiannis, Türkiye'ye yönelik tehditlerini sürdürerek, "2020'de olduğu gibi, silahlı kuvvetlerimiz harekete geçecektir" dedi.
Son Dakika › Dünya › Yunan bakan yardımcısından alçak tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz - Son Dakika
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